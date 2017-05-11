С 11 по 14 мая в "БелЭкспо" пройдет 14-й сезон Belarus Fashion Week. На мероприятии будут продемонстрированы 27 коллекций детской, женской и мужской одежды. На Неделе моды также будет представлена платформа Off Schedule BFW, которая призвана помочь молодым брендам получить международную поддержку и внимание.

В первый день показов дизайнерские новинки представили бренды Alena Goretskaya, EMSE, Anna-Maria Eglit, Klaudia Markiewicz. В пятницу показы одежды начнутся в 16:00.

Полный видеорепортаж с первого дня Belarus Fashion Week смотрите на Sputnik совсем скоро.