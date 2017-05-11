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Belarus Fashion Week стартовала в столичном "БелЭкспо"
12.05.2017 08:00 — Разное | Sputnik Беларусь
С 11 по 14 мая в "БелЭкспо" пройдет 14-й сезон Belarus Fashion Week. На мероприятии будут продемонстрированы 27 коллекций детской, женской и мужской одежды. На Неделе моды также будет представлена платформа Off Schedule BFW, которая призвана помочь молодым брендам получить международную поддержку и внимание.
В первый день показов дизайнерские новинки представили бренды Alena Goretskaya, EMSE, Anna-Maria Eglit, Klaudia Markiewicz. В пятницу показы одежды начнутся в 16:00.
Полный видеорепортаж с первого дня Belarus Fashion Week смотрите на Sputnik совсем скоро.
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Неделя моды в Беларуси началась 11 мая в столичном комплексе "БелЭкспо". Смотрите на видео показы с первого дня.
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