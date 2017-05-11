Леди Босс исполнят мечту вашей дочери: мы ждем ваших писем!

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30 мая на благотворительной акции-фотовыставке леди-босс смогут почувствовать себя волшебницами. Им предстоит исполнить мечты 12 девочек.

6 девочек приедут из детских домов и интернатов Минской области. Еще 6 талантливых и целеустремленных юных принцесс организаторы пригласят в рамках конкурсного отбора.

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В вашей семье подрастает девочка 15−16 лет, наделенная талантом и неординарными способностями? Может быть, она прекрасно поет, рисует, пишет рассказы или шьет одежду для любимых кукол?



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Ваша принцесса хочет творить и развиваться, но вы не можете многого дать ей в силу того, что семья оказалась в сложной жизненной ситуации?

Она иногда опускает руки, часто плачет и переживает, вместо того чтобы двигаться вперед… И ей так нужен наставник, добрый друг и советчик, который поможет развить таланты и найти свой путь!

Воплотите в жизнь дочкину мечту!

Расскажите о своей девочке, ее талантах, о своей семье. Поделитесь с нами, почему ваша семья оказалась в трудной ситуации. Пришлите фотографии, из которых понятно, как и чем вы живете, как строите свой быт, что вас увлекает. И, возможно, «Леди Босс» исполнят мечту именно вашей девочки!

«Леди Босс» ждут ваши письма по адресу aleksandra. drozdovich@tutby.com до 18 мая. 22 мая будут определены 6 девочек, которые и приедут на наше мероприятие.





Для девочек из детских домов и социальных приютов Беларуси «Леди Босс» приготовили специальный подарок. Напомним, что благотворительная акция-фотовыставка является одним из этапов конкурса «Леди Босс — 2017». Участницы представят три образа — босс, суперзвезда и пинап. Все собранные во время благотворительной акции-фотовыставки денежные средства пойдут на организацию летнего тура для девочек, лишенных семейного тепла. Планируется две благотворительные смены на базе «Ислочь-парка» — 19 — 22 июня, 26 — 29 июня. Каждый день с юными леди будут заниматься психологи, преподаватели творческих дисциплин, стилисты-имиджмейкеры.

Ждем ваших писем и желаем успехов вашим принцессам!

Справка о проекте Организатор проекта: сайт для настоящих женщин LADY.TUT.BY . Руководитель проекта: Светлана Зере. Куратор проектной группы: Татьяна Калюжная. Автор идеи проекта для деловых женщин: Ольга Тимкина. Проект основан в 2008 году в Новосибирске. На территории Республики Беларусь впервые прошел в 2012 году. Количество участниц проекта — 12 бизнес-леди.

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