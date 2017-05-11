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Леди Босс исполнят мечту вашей дочери: мы ждем ваших писем!
30 мая на
6 девочек приедут из детских домов и интернатов Минской области. Еще 6 талантливых и целеустремленных юных принцесс организаторы пригласят в рамках конкурсного отбора.
В вашей семье подрастает девочка 15−16 лет, наделенная талантом и неординарными способностями? Может быть, она прекрасно поет, рисует, пишет рассказы или шьет одежду для любимых кукол?
Ваша принцесса хочет творить и развиваться, но вы не можете многого дать ей в силу того, что семья оказалась в сложной жизненной ситуации?
Она иногда опускает руки, часто плачет и переживает, вместо того чтобы двигаться вперед… И ей так нужен наставник, добрый друг и советчик, который поможет развить таланты и найти свой путь!
Воплотите в жизнь дочкину мечту!
Расскажите о своей девочке, ее талантах, о своей семье. Поделитесь с нами, почему ваша семья оказалась в трудной ситуации. Пришлите фотографии, из которых понятно, как и чем вы живете, как строите свой быт, что вас увлекает. И, возможно, «Леди Босс» исполнят мечту именно вашей девочки!
«Леди Босс» ждут ваши письма по адресу aleksandra. drozdovich@tutby.com до 18 мая. 22 мая будут определены 6 девочек, которые и приедут на наше мероприятие.
Для девочек из детских домов и социальных приютов Беларуси «Леди Босс» приготовили специальный подарок. Напомним, что благотворительная акция-фотовыставка является одним из этапов конкурса «Леди Босс — 2017». Участницы представят три образа — босс, суперзвезда и пинап. Все собранные во время благотворительной акции-фотовыставки денежные средства пойдут на организацию летнего тура для девочек, лишенных семейного тепла. Планируется две благотворительные смены на базе «Ислочь-парка» — 19 — 22 июня, 26 — 29 июня. Каждый день с юными леди будут заниматься психологи, преподаватели творческих дисциплин, стилисты-имиджмейкеры.
Ждем ваших писем и желаем успехов вашим принцессам!
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