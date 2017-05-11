В Минске в этом году появятся 6 новых автостоянок

В 2017 году в столице будет построено 6 плоскостных автостоянок. Об этом 12 мая сообщил главный инженер ГУ «Гаражи, автостоянки и парковки» Петр Прудников на заседании в Мингорисполкоме рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий, сообщает агентство « Минск-Новости ».





В частности, завершается строительство стоянки на 203 машино-места на улице Кальварийской возле путепровода. Там будет внедрена система оплаты проезда аналогичная той, что применяется на стоянке возле ратуши на площади Свободы.

Еще один такой объект построят в Московском районе рядом с МКАД (улица Слободская — улица Рафиева). Он рассчитан на 82 машино-места. Плоскостная стоянка на 50 парковочных мест в районе домов № 78, 80 на проспекте Рокоссовского также будет введена в эксплуатацию в 2017 году. Аналогичный объект на почти 300 мест появится на улице Огинского в жилом квартале «Магистр» в Первомайском районе, в котором запланирован ввод и еще одной стоянки. В Центральном (улица Зыбицкая, 6) откроется стоянка на 35 мест.

В целом в нынешнем году Минск прирастет почти 700 машино-местами на новых автостоянках.