Авиаторы белорусского МЧС помогают тушить лесные пожары в Турции

По состоянию на утро 12 мая белорусы уже выполнили 11 полетов.

Как сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям, группа спасателей МЧС выполнила международный перелет в Турцию и заступила на дежурство для работ в горно-лесистой местности. Вертолет Ми-8 оказывает помощь турецкой стороне в борьбе с лесными пожарами, а также доставляет местных спасателей к местам возгораний.

По состоянию на утро 12 мая белорусы уже выполнили 11 полетов, Ми-8 произвел 20 сливов воды на очаги лесных пожаров и доставил в труднодоступные места 16 пожарных с экипировкой.

Экипаж вертолета Ми-8МТВ-1 для авиационных работ применяет водосливные устройства «БЕМБИ БАКЕТ». Они представляют собой корзины из сверхпрочной ткани, которую невозможно пробить даже с помощью топора. «БЕМБИ БАКЕТ» прикрепляется к подвеске вертолета и позволяет быстро и эффективно воздействовать на самые труднодоступные очаги возгорания. А дополнительный резервуар с пеной увеличивает объем воды на 600-1500%.