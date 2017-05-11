Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сыграет за хоккейную сборную России на чемпионате мира в Кельне.



Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Как стало известно после вылета «Вашиннтона» из Кубка Стэнли, Александр Овечкин играл в плей-офф с травмой нижней части тела и выходил на лед на обезболивающих уколах. Вероятно, это стало одной из главных причин его неубедительного выступления. На счету Овечкина в плей-офф всего 8 (5+3) очков в 13 матчах.

— Саша Овечкин всегда приезжает первым играть за Россию. Он играл плей-офф НХЛ на уколах, с травмой колена и задней поверхности бедра. Благодарен ему, что он сказал все заранее. Я его даже с травмой звал. Просто человек чувствует, сможет он помочь в этой ситуации или не сможет. В данном случае потерялось бы заявочное место. Мы сожалеем, что Сашка не сможет нам помочь. Мы его знаем как патриота российского хоккея, — приводит « Чемпионат » слова главного тренера сборной России Олега Знарока.

А вот два других игрока «Вашингтона» — нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов — скоро присоединятся к сборной России на чемпионате мира.

Кузнецов в 13 матчах плей-офф Кубка Стэнли набрал 10 (5+5) очков при показателе полезности «-1» и среднем игровом времени 19 минут 49 секунд, на счету Орлова 3 (0+3) балла при показателе полезности «-2» и среднем игровом времени 21 минута 24 секунда.

Сборная России на старте чемпионата мира одержала победы во всех 4 матчах и лидирует в турнирной таблице группы «А». В заявке российской команды на ЧМ незаполнены еще три места.