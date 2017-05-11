ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Овечкин не сыграет на чемпионате мира по хоккею, его партнеры по "Вашингтону" усилят Россию

12.05.2017 09:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сыграет за хоккейную сборную России на чемпионате мира в Кельне.


Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Как стало известно после вылета «Вашиннтона» из Кубка Стэнли, Александр Овечкин играл в плей-офф с травмой нижней части тела и выходил на лед на обезболивающих уколах. Вероятно, это стало одной из главных причин его неубедительного выступления. На счету Овечкина в плей-офф всего 8 (5+3) очков в 13 матчах.

— Саша Овечкин всегда приезжает первым играть за Россию. Он играл плей-офф НХЛ на уколах, с травмой колена и задней поверхности бедра. Благодарен ему, что он сказал все заранее. Я его даже с травмой звал. Просто человек чувствует, сможет он помочь в этой ситуации или не сможет. В данном случае потерялось бы заявочное место. Мы сожалеем, что Сашка не сможет нам помочь. Мы его знаем как патриота российского хоккея, — приводит «Чемпионат» слова главного тренера сборной России Олега Знарока.

А вот два других игрока «Вашингтона» — нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов — скоро присоединятся к сборной России на чемпионате мира.

Кузнецов в 13 матчах плей-офф Кубка Стэнли набрал 10 (5+5) очков при показателе полезности «-1» и среднем игровом времени 19 минут 49 секунд, на счету Орлова 3 (0+3) балла при показателе полезности «-2» и среднем игровом времени 21 минута 24 секунда.

Сборная России на старте чемпионата мира одержала победы во всех 4 матчах и лидирует в турнирной таблице группы «А». В заявке российской команды на ЧМ незаполнены еще три места.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не сыграет за хоккейную сборную России на чемпионате мира в Кельне.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Авиаторы белорусского МЧС помогают тушить лесные пожары в Турции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика