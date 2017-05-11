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По-белорусски и в финале: NaviBand продолжает борьбу на «Евровидении»

12.05.2017 10:00 — Разное | БДГ  
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Белорусская группа NaviBand в составе Ксении Жук и Артема Лукьяненко 11 мая с композицией «Гісторыя майго жыцця» вышла в финал международного конкурса «Евровидения-2017».

Впервые в истории участия Беларуси в «Евровидении» песня представителя страны была на белорусском языке. С 2004 года NaviBand стала лишь пятым представителем Беларуси, сумевшим пробиться в финал. Наилучший результат в 2006 году показал Дмитрий Колдун, который занял 6-е место. Алена Ланская в 2013-м и Тео в 2014-м занимали 16-е места, группа «3+2» в 2010-м - 24-е.

Всего из второго полуфинала в финал вышли:

Болгария. Кристиан Костов — Beautiful Mess

Беларусь. NaviBand — «Гісторыя майго жыцця»

Хорватия. Жак Худек — My Friend

Венгрия. Йоци Папаи — Origo

Дания. Аня Ниссен — Where I Am

Израиль. Имри Зив — I Feel Alive

Румыния. Илинка и Алекс Флоря — Yodel It!

Норвегия. JOWST и Александер Вальманн — Grab the Moment

Нидерланды. G3NE — Lights and Shadows

Австрия. Натан Трент — Running on Air

Напомним, что первый полуфинал прошел 9 мая.

 
 
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Белорусская группа NaviBand в составе Ксении Жук и Артема Лукьяненко 11 мая с композицией «Гісторыя майго жыцця» вышла в финал международного конкурса...

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