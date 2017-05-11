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По-белорусски и в финале: NaviBand продолжает борьбу на «Евровидении»
Белорусская группа NaviBand в составе Ксении Жук и Артема Лукьяненко 11 мая с композицией «Гісторыя майго жыцця» вышла в финал международного конкурса «Евровидения-2017».
Впервые в истории участия Беларуси в «Евровидении» песня представителя страны
Всего из второго полуфинала в финал вышли:
Болгария. Кристиан Костов — Beautiful Mess
Беларусь. NaviBand — «Гісторыя майго жыцця»
Хорватия. Жак Худек — My Friend
Венгрия. Йоци Папаи — Origo
Дания. Аня Ниссен — Where I Am
Израиль. Имри Зив — I Feel Alive
Румыния. Илинка и Алекс Флоря — Yodel It!
Норвегия. JOWST и Александер Вальманн — Grab the Moment
Нидерланды. G3NE — Lights and Shadows
Австрия. Натан Трент — Running on Air
Напомним, что первый полуфинал
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Белорусская группа NaviBand в составе Ксении Жук и Артема Лукьяненко 11 мая с композицией «Гісторыя майго жыцця» вышла в финал международного конкурса...
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