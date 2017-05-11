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Видеомост Минск-Астана-Бишкек-Ереван-Кишинев к Международному дню семей
12.05.2017 09:55 — Разное | Sputnik Беларусь
В понедельник, 15 мая, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Минск – Астана – Бишкек – Ереван – Кишинев, посвященный Международному дню семей.
Какое отношение у молодых людей сейчас к институту семьи, какая государственная поддержка семей существует в наших странах, с какими основными проблемами сталкиваются семьи, проблематика насилия в семье, вопросы усыновления – эти и другие темы обсудят эксперты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении и Молдовы.
В мероприятии приглашены принять участие:
В Минске:
В Бишкеке:
В Кишиневе:
В Астане и Ереване – эксперты в области семейных отношений.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится в понедельник, 15 мая, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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Видеомост Минск - Астана - Бишкек - Ереван - Кишинев, посвященный Международному дню семей, состоится в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.
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