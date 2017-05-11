Видеомост Минск-Астана-Бишкек-Ереван-Кишинев к Международному дню семей

В понедельник, 15 мая, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Минск – Астана – Бишкек – Ереван – Кишинев, посвященный Международному дню семей.

Какое отношение у молодых людей сейчас к институту семьи, какая государственная поддержка семей существует в наших странах, с какими основными проблемами сталкиваются семьи, проблематика насилия в семье, вопросы усыновления – эти и другие темы обсудят эксперты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении и Молдовы.

В мероприятии приглашены принять участие:

В Минске:

председатель правления МОО "Гендерные перспективы" Ирина АЛЬХОВКА.

В Бишкеке:

координатор приюта "Центр защиты детей" г. Бишкек Роза СУЛАЙМАНОВА.

В Кишиневе:

доктор наук, психолог Елена КОВАЛЕВА.

В Астане и Ереване – эксперты в области семейных отношений.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится в понедельник, 15 мая, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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E-mail: p.antonov@sputniknews.com ;

Тел.: +375 17 237 83 65;

Моб.: +375 29 550 06 31.

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