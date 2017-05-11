На заработках с жителями Столинского района расплатились фальшивыми деньгами





Согласно заключению эксперта 10 денежных билетов общей суммой 50000 российских рублей состояли из двух склеенных между собой листов бумаги.

Как сообщает пресс-служба Государственного комитета судебных экспертиз, в отделении банка д. Большое Мальшево Столинского района мужчина, 1984 г.р. предъявил к обмену пять купюр достоинством 5тыс. российских рублей, из которых три вызвали у сотрудника банка сомнение в подлинности, о чем она незамедлительно проинформировала правоохранительные органы.

Как в дальнейшем пояснил мужчина, данные деньги он получил от своего работодателя в России за выполнение сельскохозяйственных работ и о том, что они поддельные не догадывался. Однако на заработки, как оказалось, мужчина ездил не один, а с тремя друзьями, также жителями Столинского район. В ходе осмотра у мужчин была изъята 41 денежная купюра с признаками подделки.

Для определения подлинности валюта отправлена в Пинский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз. Согласно заключению эксперта 10 денежных билетов общей суммой 50000 российских рублей изготовлены не предприятием, осуществляющим производство денежных знаков РФ, состоит из двух склеенных между собой листов бумаги. Изображения серийных номеров выполнены способом электрографии, остальные изображения – способом цветной капельно-струйной печати.

В настоящее время Столинским РОВД по данному факту проводится проверка.