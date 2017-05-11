Российский Су-30 был поднят для перехвата самолета-разведчика 9 мая

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Российский истребитель Су-30 был поднят для перехвата американского самолета-разведчика на Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

Инцидент произошел около полудня 9 мая над нейтральными водами Черного моря.

"Была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа", — заявили в Минобороны России.

После сближения с российским истребителем американский самолет, который был идентифицирован как P8A "Посейдон", изменил свой маршрут. Су-30 вернулся на базу. Отмечается, что пилот российского военного самолета приблизился к разведчику на безопасное расстояние.

"Российский истребитель выполнил маневр "приветствия" американских пилотов, после чего американский самолет-разведчик изменил маршрут полета в сторону удаления от границы", — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее американские СМИ сообщили, что самолеты США поднимались на перехват российских самолетов в районе Аляски, при этом самолеты РФ не были вооружены и все время оставались в международном воздушном пространстве. В Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявили, что полет российских самолетов у берегов Аляски был "профессиональным и безопасным".