Определилась ещё одна десятка финалистов международного песенного конкурса Евровидение-2017: в финал прошли, в частности, самый молодой конкурсант в этом году, представитель Болгарии 17-летний Кристиан Костов, родившийся в Москве, и дуэт NAVIBAND из Беларуси.

Sputnik предлагает вспомнить, кто из белорусов за всю историю участия страны в "Евровидении" дошел до финала, а кто сразу выбывал из музыкального конкурса.