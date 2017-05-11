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Беларусь на "Евровидении-2017": результаты 2-го полуфинала
12.05.2017 00:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Определилась ещё одна десятка финалистов международного песенного конкурса Евровидение-2017: в финал прошли, в частности, самый молодой конкурсант в этом году, представитель Болгарии 17-летний Кристиан Костов, родившийся в Москве, и дуэт NAVIBAND из Беларуси.
Sputnik предлагает вспомнить, кто из белорусов за всю историю участия страны в "Евровидении" дошел до финала, а кто сразу выбывал из музыкального конкурса.
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Итоги 2-го полуфинала "Евровидения-2017" с участием белорусских исполнителей и результаты участия Беларуси в конкурсе с 2004 года – в инфографике Sputnik.
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