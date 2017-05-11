Фото МЧС

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионерка оказалась зажата под автобусом после ДТП в Гомеле. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла рано утром 11 мая. На место ДТП выбыли спасатели. Оказалось, что водитель заказного автобуса на регулируемом пешеходном переходе наехал на женщину. В результате ДТП пенсионерка 1947 года рождения оказалась зажата под автобусом. Работники МЧС извлекли женщину. В бессознательном состоянии с травмами различной степени тяжести она была госпитализирована.-0-