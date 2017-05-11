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Итальянская подлодка столкнулась с торговым судном
Во время проведения маневров в Ионическом море к югу от побережья Апеннинского полуострова итальянская дизель-электрическая субмарина Scirè протаранила торговое судно,
После столкновения, произошедшего в заливе Сквиллаче, подлодка всплыла и последовала в надводном положении в направлении собственной базы. Гражданское судно продолжило плавание по маршруту. В ВМС Италии
55-метровая дизель электрическая-электрическая субмарина Scirè построена по проекту 212А. Сам проект разработан в Германии, а постройка подлодка велась в Италии.
Тип 212А обладает двойным корпусом: легкий выполнен из армированного стеклопластика, прочный — из маломагнитной стали. Такую лодку очень трудно засечь современными средствами обнаружения. Scirè оснащается воздухонезависимым двигателем, что повышает ее скрытность и автономность.
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Дизель-электрическая субмарина Scirè обладает высоким уровнем скрытности.
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