ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Итальянская подлодка столкнулась с торговым судном

12.05.2017 10:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Во время проведения маневров в Ионическом море к югу от побережья Апеннинского полуострова итальянская дизель-электрическая субмарина Scirè протаранила торговое судно, сообщает РИА «Новости».


Фото: Instagram @marinamilitareofficial

После столкновения, произошедшего в заливе Сквиллаче, подлодка всплыла и последовала в надводном положении в направлении собственной базы. Гражданское судно продолжило плавание по маршруту. В ВМС Италии сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

55-метровая дизель электрическая-электрическая субмарина Scirè построена по проекту 212А. Сам проект разработан в Германии, а постройка подлодка велась в Италии.

Тип 212А обладает двойным корпусом: легкий выполнен из армированного стеклопластика, прочный — из маломагнитной стали. Такую лодку очень трудно засечь современными средствами обнаружения. Scirè оснащается воздухонезависимым двигателем, что повышает ее скрытность и автономность.

Читайте также: «Черные дыры» в океане: шесть самых скрытных подводных лодок

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дизель-электрическая субмарина Scirè обладает высоким уровнем скрытности.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле автобус сбил 69-летнюю женщину в нескольких метрах от перехода. Она в реанимации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика