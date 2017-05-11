|
Беларусь пригрозила ответными мерами на действия российской таможни
Белорусский Госстандарт угрожает Федеральной таможенной службе России (ФТС) ответными мерами за то, что та нарушает договоренности, не принимая сертификаты об оценке соответствия продукции требованиям единых техрегламентов Таможенного союза, выданные в других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - в Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане.
Как
Однако, отметили в ведомстве, согласно договору о ЕАЭС, его члены обеспечивают на своей территории обращение продукции, соответствующей требованиям техрегламентов союза, без проведения доппроцедур оценки соответствия, а выданный или принятый сертификат по единой форме признают все страны ЕАЭС. При этом заявители могут обращаться за оценкой соответствия в соответствующие органы любого из государств союза.
Сейчас же, отметили в Госстандарте, российские органы сертификации отправили на таможенные пункты своих представителей для выписки сертификатов "на коленях под любой заказ". В связи с тем, что эффективного и быстро реагирующего механизма выявления и отмены незаконных сертификатов и деклараций в России и Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) нет, обращения в компетентные органы РФ и ЕЭК не приносят результата, а проект соответствующего решения Совета ЕЭК не позволяет оперативно решить проблему, Госстандарт пригрозил России ответными мерами других стран-членов ЕАЭС. Что в свою очередь, добавил в ведомстве, серьезно ударит по свободе движения товаров в союзе.
Напомним, что 27 октября 2016 года главы правительств стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России
Во время пресс-конференции 3 февраля Александр Лукашенко объяснил,
Президент пообещал, что без решения всех проблем документа Кодекс не подпишет. Однако тогда между Беларусью и Россией наблюдалось серьезное ухудшение отношений, тогда как сейчас стороны вновь перешли к фазе
Однако 11 апреля белорусская сторона, медлившая с подписанием Таможенного кодекса ЕАЭС,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский Госстандарт угрожает Федеральной таможенной службе России (ФТС) ответными мерами за то, что та нарушает договоренности, не принимая сертификаты...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии