Беларусь пригрозила ответными мерами на действия российской таможни

Белорусский Госстандарт угрожает Федеральной таможенной службе России (ФТС) ответными мерами за то, что та нарушает договоренности, не принимая сертификаты об оценке соответствия продукции требованиям единых техрегламентов Таможенного союза, выданные в других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - в Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане.

Как заявили в Госстандарте , РФ занимается этим с февраля, из-за чего вся поступающая продукция вынуждена иметь сертификаты, полученные или зарегистрированные в России, а импортеры и изготовители стран ЕАЭС вынуждены проходить процедуры оценки соответствия в органах по сертификации России и отказываться от услуг органов по сертификации других стран ЕАЭС.

Однако, отметили в ведомстве, согласно договору о ЕАЭС, его члены обеспечивают на своей территории обращение продукции, соответствующей требованиям техрегламентов союза, без проведения доппроцедур оценки соответствия, а выданный или принятый сертификат по единой форме признают все страны ЕАЭС. При этом заявители могут обращаться за оценкой соответствия в соответствующие органы любого из государств союза.

Сейчас же, отметили в Госстандарте, российские органы сертификации отправили на таможенные пункты своих представителей для выписки сертификатов "на коленях под любой заказ". В связи с тем, что эффективного и быстро реагирующего механизма выявления и отмены незаконных сертификатов и деклараций в России и Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) нет, обращения в компетентные органы РФ и ЕЭК не приносят результата, а проект соответствующего решения Совета ЕЭК не позволяет оперативно решить проблему, Госстандарт пригрозил России ответными мерами других стран-членов ЕАЭС. Что в свою очередь, добавил в ведомстве, серьезно ударит по свободе движения товаров в союзе.

Напомним, что 27 октября 2016 года главы правительств стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России не смогли согласовать проект Таможенного кодекса ЕАЭС. Позднее Кодекс был принят, однако без участия Беларуси.

Во время пресс-конференции 3 февраля Александр Лукашенко объяснил, почему не подписал Таможенный кодекс: по его мнению, документ не работает на практике и ущемляет интересы некоторых сторон. Тогда же Лукашенко сообщил, что приказал отозвать основных специалистов из таможенных органов.

Президент пообещал, что без решения всех проблем документа Кодекс не подпишет. Однако тогда между Беларусью и Россией наблюдалось серьезное ухудшение отношений, тогда как сейчас стороны вновь перешли к фазе братской любви и взаимопонимания. Не исключено, что подписание Таможенного кодекса белорусской стороной стало одним из условий решения двусторонних проблем между Беларусью и Россией и резкого потепления отношений между странами.