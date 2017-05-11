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Обиженный экс-сотрудник удалил информацию с сайта фирмы. Возбуждены три уголовных дела

12.05.2017 10:26 — Разное | Tut.by  
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Сотрудники столичного управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий задержали 28-летнего минчанина, который удалил с сайта бывшего работодателя каталог, «снес клиентскую базу» и заблокировал доступ к корпоративной почте. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

28-летний мужчина работал заведующим торговым объектом фирмы, занимающимся поставками на белорусский рынок сантехнического оборудования из Испании и Швейцарии. Также он был администратором сайта компании. В какой-то момент с вышестоящим руководством произошел конфликт — мужчина посчитал, что его работу недостаточно высоко оценивают, и в результате уволился.

После увольнения, воспользовавшись доступом к сайту компании, он удалил более трех тысяч позиций товаров из каталога, «снес» клиентскую базу, сведения о заказах, а также статьи о работе компании.

«Более того, он внес заведомо ложную информацию на сайт, после и вовсе изменил пароль доступа к панели управления сайтом, а также заблокировал доступ к почте предприятия», — рассказал начальник управления «К» ГУВД Мингорисполкома Андрей Ковалев.

В компанию стали поступать звонки от недовольных клиентов со всей Беларуси, что грозило фирме потерей не только прибыли, но и деловой репутации. Руководство компании обратилось в милицию.

«Сотрудники управления „К“ установили причастность бывшего сотрудника к несанкционированному доступу к компьютерной информации. У мужчины изъяли компьютерную технику, в ходе ее осмотра были найдены файлы, которые сотрудники милиции передали компании, и сайт был восстановлен», — добавили в ГУВД.

В отношении мужчины было возбуждено сразу три уголовных дела по ч. 2 ст. 351 (Компьютерный саботаж), по ч. 2 ст. 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации) и по ч. 2 ст. 350 (Модификация компьютерной информации) Уголовного кодекса Беларуси. 

 
 
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После увольнения, воспользовавшись доступом к сайту компании, он удалил более 3 тысяч позиций товаров из каталога, "снес" клиентскую базу и сведения о заказах.

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