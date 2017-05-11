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В Гомеле автобус сбил 69-летнюю женщину в нескольких метрах от перехода. Она в реанимации
В Гомеле утром 11 мая пенсионерка попала под автобус. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Гомельской области.
По предварительной информации, 59-летний водитель автобуса МАЗ ехал по улице Кирова со стороны Дынды. При повороте на улицу Советскую на разрешающий сигнал светофора он сбил 69-летнюю женщину, которая переходила дорогу в нескольких метрах от регулируемого пешеходного перехода.
В результате наезда пенсионерка оказалась зажата автобусом. Выбраться пострадавшей помогли
Женщину получила в ДТП травмы различной степени тяжести и в бессознательном состоянии была госпитализирована в реанимационное отделение областной больницы.
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Пенсионерку в бессознательном состоянии с травмами различной степени тяжести госпитализировали в областную больницу.
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