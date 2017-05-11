Житель Жабинки осужден на 15 лет за смертельную инъекцию наркотика знакомому

12 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Жабинки приговорен к 15 годам лишения свободы за незаконный оборот наркотических средств, повлекший по неосторожности смерть человека. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Брестский областной суд оставил без удовлетворения жалобу жителя Жабинки на приговор суда Московского района Бреста. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, повлекший по неосторожности смерть человека) УК Беларуси. Последующие 15 лет 38-летний житель райцентра проведет в колонии строгого режима. Кроме того, с осужденного постановлено взыскать Br5 тыс. в пользу матери погибшего в качестве компенсации морального вреда и более Br1,6 тыс. возмещения материального ущерба.

Установлено, что мужчина 1 мая 2016 года, употребив с тремя друзьями алкогольные напитки, приехал в Брест, где приобрел 4 шприца с наркотическим веществом. Одной дозой он воспользовался сам, затем сделал инъекцию 48-летнему знакомому, которому стало плохо от введенного препарата.

Безуспешно попытавшись оказать помощь пострадавшему, мужчины оставили его лежать на земле и скрылись. Умершего обнаружили случайные прохожие. Согласно заключению эксперта, смерть наступила от комбинированного отравления наркотиками и этиловым спиртом.-0-