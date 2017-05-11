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На трассе Р1 столкнулись попутные Ford и Lada: оба авто вылетели в кювет и врезались в деревья
Серьезная авария произошла 11 мая, около 11.00, на трассе Минск — Дзержинск. Об этом AUTO.TUT.BY сообщила представитель ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.
По предварительной информации, 31-летняя водитель Ford Mondeo ехала по трассе Р1 в сторону Минска в крайней левой полосе и на 11-м километре дороги при перестроении в среднюю полосу совершила столкновение с ехавшей в попутном направлении Lada. После столкновения оба автомобиля вылетели в кювет и врезались в деревья.
В результате ДТП водитель Ford получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. 59-летний водитель Lada серьезных травм не получил.
В ГАИ отметили, что оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности.
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В результате ДТП водитель Ford получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. 59-летний водитель Lada серьезных травм не получил.
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