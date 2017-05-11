Выходные в Минске: куда сходить 13 и 14 мая

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Похоже, дождались – синоптики обещают в грядущие выходные теплую и без существенных осадков погоду. Это значит, можно, наконец, открывать дачно-шашлычные сезоны.

А можно остаться в городе и тоже с пользой провести время. Sputnik выбрал наиболее интересные варианты культурного досуга.

"Прочь"

В кинопрокат вышла дебютная картина американского комика Джордана Пила "Прочь". Сборы и кинокритики говорят, что фильм достойный. Снят в жанре сатирического хоррора. История начинается с того, что молодой фотограф из Нью-Йорка приходит знакомиться с родителями девушки. Девушка, между прочим, из очень обеспеченной семьи. Те, кто видели картину, настойчиво советуют не пересказывать сюжет, чтобы зритель смог насладиться оригинальной и умной драматургией Пила.

Гришковец в Горьковском театре

Известный писатель, актер и режиссер Евгений Гришковец покажет в воскресенье в Национальном академическом театре имени Горького свой моноспектакль под названием "Шепот сердца". В роли сердца будет сам Гришковец, а тон спектаклю задаст одна из первых реплик актера-сердце: "Я – самое страшное, что есть у тебя, человек!"

Анонсируя спектакль, Гришковец признался, что не знает, что должно делать сердце. Иногда оно кричит, иногда молчит, и часто шепчет – о чувствах, о которых люди почему-то стесняются говорить.



© Sputnik Алексей Филиппов Режиссер и драматург Евгений Гришковец выступает на открытом вечере

Увидеть и услышать сердечные размышления Гришковца можно будет в воскресенье в 19:00 в театре имени Горького.

Фалафель, плов, лапша и многое другое на Vulitsa Ezha 2017

Фалафель, плов, лапша вок, хот-доги, бургеры, хинкали, денеры, кебабы и много-много других вкусностей обещают гостям фестиваля Vulitsa Ezha в эту субботу и воскресенье. Традиционный фестиваль уличной еды пройдет в парке развлечений "Дримленд".

Помимо еды, обещают много музыки. На специально отведенной сцене весь день будут играть уличные музыканты. Также будут работать большая детская зона от "Мамслет", хэндмейд маркет от "ЦЕХ32", уличный кинотеатр, чилаут-зона с кальянами и фитнес-зона для самых активных любителей уличной еды.

Стоимость билета: 5 рублей.

Велокарнавал

На большой международный велокарнавал "Viva, ровар – 2017" приглашают в субботу в парк Победы. Организаторы говорят, что на мероприятии уже зарегистрировались более семи тысяч участников, в том числе из России, Швеции, Украины, Эстонии, Литвы, Латвии.

Колонна стартует в 15:00 от стелы "Минск – город-герой" и проедет по проспекту Победителей до "Минск-Арены" и обратно. Затем праздник переместится в парк Победы. Организаторы анонсируют много веселых активностей, в том числе для детей, и концерт с участием Дмитрия Колдуна, Юзари, групп "Без билета" и других.

Семейный забег в парке Горького

В воскресенье, накануне Дня семьи, который будет отмечаться 15 мая, Белорусская федерация легкой атлетики организует в Центральном детском парке имени Максима Горького семейный забег Family Run. На старт всех желающих ждут к 11:00. пробежать нужно будет 1 километр. Причем оценивать будут не только результат, но и численность семьи, возраст участников и креативность команды. Лучших отметят призами, но памятными медалями и сладкими подарками наградят всех.

Регистрация на забег открыта до 9:00 утра 14 мая.

"Праменад у стылi 20-30 гадоў ХХ стагоддзя" в Несвиже

С учетом обещанной хорошей погоды есть отличный повод вырваться из столицы. Тем более что в субботу в Несвиже обещают увлекательную прогулку по радзивилловскому дворцу. В рамках Ночи музеев здесь устраивают "Праменад у стылi 20-30 гадоў ХХ стагоддзя", обещают показать залы и места, которые в обычные дни закрыты для посетителей. Гостей будут встречать артисты в образах хозяев дворца начала прошлого века – Альбрехта Антония Радзивилла и его дочери Альжбеты.



© Sputnik / Виктор Толочко Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж"

Обещают немое кино, много хорошей музыки и мастер-класс по танцам начала прошлого века. Начало программы в 19:00.

"Имена" и герои

Увидеть, как маленькие поступки обычного человека могут изменить мир к лучшему, можно будет в течение ближайших нескольких недель в культурном центре "КОРПУС". Журнал "Имена", писавший о простых людях в непростых ситуациях, отмечает год своей деятельности выставкой. Помимо собственно журналистики весь этот год издание занималось, по сути, социальными проектами. Показывало и подсказывало, кому нужна помощь, и читатели откликались. На выставке к своему дню рождения "Имена" презентуют 10 инсталляций – "10 площадок для встречи, общения, сопереживания, рефлексии, обсуждения, критики".

В субботу в рамках выставки запланированы танце-двигательная терапия для детей (в 11:00) и экскурсия для взрослых (в 14:00), в воскресенье с 12:00 до 18:00 – маркет и мастер-классы от ремесленников