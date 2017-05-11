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"Viva Ровар": велосезон в Беларуси откроется большим карнавалом

12.05.2017 10:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В числе ближайших велосоревнований в нашей стране — очередной этап чемпионата Беларуси и республиканские соревнования по велоспорту на шоссе памяти известного в прошлом гонщика Бориса Большакова, рассказали на радио Sputnik знаменитые велосипедисты Евгений Гуторович и Наталья Цилинская. Кроме того, в выходные, 12-13 мая, в Минске состоится уже второй по счету большой велокарнавал "Viva Ровар", который в нынешнем году получил статус международного.

"Будет много стран, приедут Эстония, Литва, Латвия, Польша, россияне будут. Даже Швейцария и Швеция доедут. Порядка 15 тысяч участников планируется. Будут и конкурсы. В прошлом году разыгрывался один велосипед, в этом году будет три", — сказал Гуторович.

По словам Натальи Цилинской, особого регламента для участников велокарнавала нет, поскольку это не соревнование для профессионалов велоспорта, а массовое открытие сезона для всех поклонников двухколесного транспорта.

"Viva Ровар": велосезон в Беларуси откроется большим карнавалом
© Sputnik Алексей Никольский
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"Мы выбрали определенную дистанцию, такую же, как в прошлом году. И место будет то же. В прошлом году стартовало 9 тысяч человек, разворот у нас был на перекрестке Победителей и Неманской, и хвост встретился с головой напротив Дома футбола. Представьте, если будет 20 тысяч человек, то кольцо замкнется. Придется ехать куда-нибудь за кольцевую", — пошутила Цилинская.

Собеседники Sputnik также прокомментировали вечный спор автомобилистов с велосипедистами и уточнили, где все-таки лучше передвигаться — по дороге или по тротуару.

Как отметил Евгений Гуторович, велосипедист едет по дорогам города со средней скоростью 30-40 км/ч. Автомобиль в городе с пробками и остановками передвигается со скоростью 26-28 км/ч.

"Я, может, на велосипеде не так быстро снимаюсь со светофора, но средняя скорость почти одинаковая. А представьте, если с такой скоростью мы будем ездить по тротуарам, где и дети, и бабушки, и дедушки? А тут я лечу. Остановиться — это нереально. Поэтому мое субъективное мнение — нужно делить дорогу", — сказал Гуторович.

При этом, по мнению собеседников, менять нужно, в первую очередь, не правила дорожного движения, а собственное отношение ко всем, кто находится рядом с вами на дороге.

"Менять нужно менталитет, пока мы не начнем уважать друг друга — пешеходы, велосипедисты и автомобилисты. Когда этот круг замкнется, мы будем понимать, что мы все участники одного движения. Дело безопасности — дело всех людей, которые участвуют в этом процессе", — сказала Цилинская.

Беседу с прославленными белорусскими велосипедистами Евгением Гуторовичем и Натальей Цилинской слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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О старте велосипедного сезона в нашей стране и большом международном велокарнавале "Viva Ровар" в интервью радио Sputnik Беларусь рассказали прославленные белорусские...

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