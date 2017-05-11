Начался суд над экс-сотрудницей управления юстиции Гомельского облисполкома

12 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В суде Центрального района Гомеля началось рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего заместителя начальника управления принудительного исполнения - начальника отдела принудительного исполнения главного управления юстиции Гомельского облисполкома за получение взятки, сообщила БЕЛТА главный специалист Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Женщина обвиняется в совершении преступлений по ч.1,2 ст.430 (получение взятки) УК Беларуси. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки сотрудников 8-го управления (по Гомельской области) ГУБОПиК МВД.

Известно, что с сентября 2015 года по январь 2016-го женщина неоднократно получала материальные ценности от должностных лиц коммерческих и государственных структур. Как правило, передача взятки происходила в рабочем кабинете, в том числе в присутствии подчиненных. Взяткодатели обращались с просьбами о временном снятии ареста с денежных средств предприятий, находившихся на расчетных счетах. Как правило, расплачивались материальными ценностями и продукцией сельского хозяйства.-0-