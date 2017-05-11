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На финансовом рынке Беларуси внедряется новый инструмент

12.05.2017 10:51 — Разное | БДГ  
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На финансовом рынке Беларуси внедряется новый инструмент привлечения финансирования – секьюритизация, сообщили в Администрации главы государства.

Согласно президентскому указу № 154 «О финансировании коммерческих организаций под уступку прав (требований)» от 11 мая, это позволит существенно расширить источники финансирования коммерческих организаций и активизировать развитие национального рынка ценных бумаг.

Секьюритизация предусматривает преобразование денежных обязательств по кредитным договорам, договорам лизинга и иным видам дебиторской задолженности в ценные бумаги. Для этого определены ряд новых терминов (выделенные активы, инициатор, операция секьюритизации, финансовые активы и другие), круг субъектов и основания и условия возникновения, изменения и прекращения отношений между участниками операций секьюритизации.

Напомним, что подготовка проекта закона "О секьюритизации" была предусмотрена еще программой развития рынка ценных бумаг на 2011-2015 годы. В целом план мероприятий программы включает 30 позиций.  

 
 
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На финансовом рынке Беларуси внедряется новый инструмент привлечения финансирования – секьюритизация, сообщили в Администрации главы государства.

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