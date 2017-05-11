Лицеист-угонщик задержан в Молодечно





«Карьеру» угонщика парень начал зимней ночью.

Как сообщает пресс-служба Государственного комитета судебных экспертиз, свой первый угон молодой человек совершил этой зимой в Молодечно, откуда хотел уехать домой после посещения кабака.

– Естественно, ночью и ранним утром в деревню Красное, где живет подросток, транспорт не ходит, – рассказал начальник уголовного розыска Молодечненского РОВД Андрей Мелюк. – После увеселительного заведения денег на такси не осталось, поэтому было решено воспользоваться чужим авто.

Злоумышленник набрел на «АЗ-21063, двигатель запустил с помощью подручных средств. Правда, далеко уехать не удалось из-за технической неисправности Жигулей.

– На месте происшествия эксперты изъяли связку ключей, следы пальцев рук и обуви, а также запаховые и биологические следы. В последующем это помогло установить причастность угонщика к преступлению, – дополняет картину начальник управления координации служебной деятельности управления Госкомитета судебных экспертиз по Минской области Владимир Гипчик.

Аналогичная ситуация повторилась через две недели после происшествия. Тогда «жертвой» угона стал Рено Трафик, на котором парень попал в ДТП.

В апреле лицеист угнал незапертый автомобиль в деревне Мясота. Там владелец Фиата оставил еще и ключ в замке зажигания. Однако угон стал роковым для 18-летнего юноши. Хозяин иномарки вместе с соседом устроили погоню за преступником.

– В итоге подозреваемый скрылся, бросив машину в лесу. Но его внешность запомнил потерпевший. По приметам мы установили личность преступника и задержали его, – отметил начальник угро Молодечненского РОВД Андрей Мелюк.

Оказалось, в то же утро парень пытался угнать Форд своего знакомого. Запустить двигатель не получилось, поэтому машина осталась на месте.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по нескольким эпизодам ст. 214 УК («Угон транспортного средства или маломерного водного судна»). С учетом прошлой судимости за кражу ему грозит до 6 лет лишения свободы.