Синоптики пообещали белорусам днем солнце, а ночью звезды

МИНСК, 12 мая — Sputnik. В Беларусь возвращается теплая и солнечная погода, хотя в предстоящие выходные дни по ночам будет еще прохладно, сообщил Sputnik начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

В этом году в республике весна выдалась затяжной и холодной, в апреле даже отмечались заморозки до 7-8 градусов мороза, периодически выпадал мокрый снег. Первые дни мая не принесли белорусам весеннего тепла.

"Погода пошла на поправку. Погодные условия на территории республики в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Облачности будет мало, осадки на большей части прекратятся, в дневные часы будет светить солнце, ночью — сиять звезды", — сообщил Рябов.

По его словам, ночью и утром будет еще по-весеннему прохладно, а днем установится вполне комфортная погода.

Так, в субботу 13 мая будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура ночью —2, +4°С, по юго-западу до +7°С; днем +12 +18°С. В Минске в субботу будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 0, +2°С, днем +13 +15°С.

В воскресенье 14 мая будет преимущественно без осадков. Температура ночью —1, +6°С, по югу до +8°С, днем +13 +20°С. В Минске ожидается переменная облачность и без дождей. Ночью будет +2 +4°С, днем ожидается +15 +17°С.

В понедельник 15 мая также будет преимущественно без осадков, лишь днем в крайних северо-западных районах страны возможны кратковременные дожди. Температура ночью 0, +7°С, днем +16 +23°С.В Минске в понедельник сохранится переменная облачность, но без осадков. Температура ночью +3 +5°С, днем +18 + 20°С.