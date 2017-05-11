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Подозреваемому в двойном убийстве в Слониме подростку предъявлено обвинение

12.05.2017 11:01 — Разное | БелТА  
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12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 16-летнему подозреваемому в двойном убийстве в Слониме Гродненской области предъявлено обвинение, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Действия подростка квалифицированы следствием по п.1 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

"В ходе допроса в качестве обвиняемого юноша подтвердил факт лишения жизни своих родственников, - проинформировала Юлия Гончарова. - Причиной содеянного он назвал обострение существовавших на протяжении длительного времени конфликтных отношений с бабушкой и дедом".

Окончательная правовая оценка действиям школьника будет дана по результатам расследования уголовного дела с учетом заключений экспертов и комплексной оценки всех полученных доказательств. В настоящее время назначено проведение комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемого на основании собранных следствием материалов, необходимых для проведения данного исследования. Следствие продолжает работу по делу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Действия подростка квалифицированы следствием по п.1 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

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