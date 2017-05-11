12 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Житель Оршанского района хранил дома два заряженных пистолета и арсенал патронов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по борьбе с организованной преступностью 7-го управления ГУБОПиК МВД Республики Беларусь подполковник милиции Руслан Баязитов.

При реализации полученной оперативной информации сотрудники 7-го управления (по Витебской области) Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД при силовой поддержке ОМОН УВД Витебского облисполкома 11 мая задержали в Оршанском районе 34-летнего ранее судимого мужчину. По месту жительства задержанного обнаружено и изъято: два пистолета, снаряженных патронами; порох; патроны; тепловизор; две радиостанции с зарядными устройствами и гарнитурой; денежные средства (в т.ч. иностранная валюта).

"По имеющейся в управлении информации, задержанный является лидером одной из преступных групп, состоящей из числа жителей Оршанского региона, причастной к совершению преступлений имущественной направленности на территории сопредельных областей России, в т.ч. к хищениям перевозимых грузов из автопоездов", - рассказал Руслан Бяазитов.

Он также отметил, что в ходе дальнейшего проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий будет выяснена цель хранения изъятого оружия и боеприпасов, а также источники их приобретения и возможное использование в преступной деятельности. "Параллельно, во взаимодействии с российскими коллегами, отрабатывается криминальная составляющая деятельности подозреваемого и его связей на территории соседнего государства", - отметил Руслан Баязитов.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Изъятое оружие и боеприпасы пройдут необходимые криминалистические экспертизы, по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.295 УК Беларуси, санкция которой предусматривает наказание сроком до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме этого, Руслан Баязитов отметил, что у правоохранителей есть информация о том, что задержанный был связан и пользовался поддержкой одного из так называемых уголовных авторитетов Витебска, который пытался выступать "третейским судьей" в разрешении конфликтов между конкурирующими преступными группами. Последний также задержан в марте текущего года на территории Смоленской области за серию краж, совершенных в 2014-2015 годах. Задержание проведено совместными силами сотрудников 7-го управления ГУБОПиК МВД и уголовного розыска Смоленской области. Задержанный находится под арестом. -0-