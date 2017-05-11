12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обиженный экс-работник удалил информацию с сайта компании, сообщил БЕЛТА начальник управления "К" ГУВД Мингорисполкома Андрей Ковалев.

Как он пояснил, 28-летний мужчина работал заведующим торговым объектом ООО по поставкам на белорусский рынок продукции из Испании и Швейцарии. Вместе с этим он администрировал сайт компании. В какой-то момент произошел конфликт с руководством - мужчина посчитал, что его работу недостаточно высоко оценивают, и уволился. Однако экс-сотрудник все еще имел доступ к сайту компании, чем и воспользовался, чтобы отомстить.

"Мужчина удалил более 3 тыс. позиций товаров из каталога, снес клиентскую базу, сведения о заказах и удалил информационные статьи, принадлежащие ООО. Более того, он внес заведомо ложную информацию на сайт, после и вовсе изменил пароль доступа к панели управления интернет-ресурсом, а также заблокировал доступ к почте предприятия", - рассказал Андрей Ковалев.

После этого стали поступать звонки от недовольных клиентов со всей страны. Руководство компании обратилось в милицию. Сотрудники управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГУВД установили причастность бывшего работника к компьютерным махинациям. Милиционеры изъяли у мужчины технику и нашли файлы, которые потом передали компании. Сайт был восстановлен.

В отношении мужчины возбудили сразу три уголовных дела по ч.2 ст.351 (компьютерный саботаж), ч.2 ст.349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) и ч.2 ст.350 (модификация компьютерной информации) УК Беларуси.

Данного инцидента можно было избежать, если бы наниматель принял элементарные меры безопасности: сменил логин и пароль после увольнения работника.-0-