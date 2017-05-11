Боевые снаряд и мину времен ВОВ принесли посетители в гродненский музей

12 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В "подарок" гродненскому музею посетители принесли боевые снаряд и мину. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

О необычных посетителях в милицию сообщила сотрудница Гродненского историко-археологического музея. Двое мужчин пришли в Новый замок в Гродно и пожелали передать в фонд музея новые экспонаты.

"Сложно описать эмоции женщины, когда она увидела то, что принесли граждане: это были 45-миллиметровый снаряд и 50-миллиметровая мина времен Великой Отечественной войны. Сотрудница оперативно сообщила об этом в милицию. Посетители за это время, оставив боеприпасы, ушли", - рассказали в пресс-службе УВД.

Прибывшие на место сотрудники милиции, а также специалисты саперной группы приняли решение вывезти "экспонаты" на Гожский полигон, где взрывоопасные предметы были уничтожены.-0-