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Боевые снаряд и мину времен ВОВ принесли посетители в гродненский музей

12.05.2017 11:13 — Разное | БелТА  
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12 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В "подарок" гродненскому музею посетители принесли боевые снаряд и мину. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

О необычных посетителях в милицию сообщила сотрудница Гродненского историко-археологического музея. Двое мужчин пришли в Новый замок в Гродно и пожелали передать в фонд музея новые экспонаты.

"Сложно описать эмоции женщины, когда она увидела то, что принесли граждане: это были 45-миллиметровый снаряд и 50-миллиметровая мина времен Великой Отечественной войны. Сотрудница оперативно сообщила об этом в милицию. Посетители за это время, оставив боеприпасы, ушли", - рассказали в пресс-службе УВД.

Прибывшие на место сотрудники милиции, а также специалисты саперной группы приняли решение вывезти "экспонаты" на Гожский полигон, где взрывоопасные предметы были уничтожены.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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О необычных посетителях в милицию сообщила сотрудница Гродненского историко-археологического музея. Двое мужчин пришли в Новый замок в Гродно и пожелали передать...

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