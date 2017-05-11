ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новая категория белорусов может получить отсрочку от армии

12.05.2017 11:25 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Министерство здравоохранения Беларуси ходатайствовало перед Минобороны об отсрочке от службы в армии для врачей-интернов и провизоров-интернов в виду специфики подготовки специалистов-медиков.

"Министерством обороны согласовано решение о внесении изменений в законодательную базу. Я думаю, что в ближайшее время эти вопросы будут исчерпаны", - сообщила начальник управления кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения Ольга Маршалко, передает БелТА.

Сейчас выпускнику медвуза при прохождении интернатуры отсрочка от призыва на срочную военную службу и в резервене положена. С внесением изменений в законодательство врачи-интерны и провизоры-интерны не будут уходить в армию, пока не закончат процесс подготовки в интернатуре и не сдадут необходимый экзамен.

Также интернам предлагается предоставить возможность трудоустройства в качестве средних медицинских работников. Соответствующие вопросы находятся в стадии обсуждения.

При этом планируется ужесточить аттестацию студентов, которые хотят пойти работать после третьего курса. Предполагается ввести вместо экзамена по практическим навыкам объективный структурированный клинический экзамен, который позволит оценить теоретическую подготовку и практические навыки обучающегося.

Что касается подготовки в вузе, то вносятся изменения в практический компонент подготовки специалиста: студенты медвузов с 1 курса будут отрабатывать практические навыки. На каждом последующем курсе они будут совершенствовать уже приобретенные навыки путем прохождения учебной или производственной практики.

Напомним, с 1 июля 2016 года в Беларуси введена альтернативная служба для тех граждан, которые не могут принимать присягу и носить оружие по религиозным убеждениям. Срок альтернативной службы для лиц с высшим образованием составляет 24 месяца, без его — 36 месяцев.

Вместо службы в армии граждане могут выбрать в качестве альтернативы из 84 видов работ: работать в организациях здравоохранения, социальной сферы, жилищно-коммунального, сельского и лесного хозяйства, в организациях, занимающихся благоустройством территорий, строительством и ремонтом дорог и железнодорожных путей…

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство здравоохранения Беларуси ходатайствовало перед Минобороны об отсрочке от службы в армии для врачей-интернов и провизоров-интернов в виду специфики...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Боевые снаряд и мину времен ВОВ принесли посетители в гродненский музей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика