Новая категория белорусов может получить отсрочку от армии

Министерство здравоохранения Беларуси ходатайствовало перед Минобороны об отсрочке от службы в армии для врачей-интернов и провизоров-интернов в виду специфики подготовки специалистов-медиков.

"Министерством обороны согласовано решение о внесении изменений в законодательную базу. Я думаю, что в ближайшее время эти вопросы будут исчерпаны", - сообщила начальник управления кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения Ольга Маршалко, передает БелТА .

Сейчас выпускнику медвуза при прохождении интернатуры отсрочка от призыва на срочную военную службу и в резервене положена. С внесением изменений в законодательство врачи-интерны и провизоры-интерны не будут уходить в армию, пока не закончат процесс подготовки в интернатуре и не сдадут необходимый экзамен.

Также интернам предлагается предоставить возможность трудоустройства в качестве средних медицинских работников. Соответствующие вопросы находятся в стадии обсуждения.

При этом планируется ужесточить аттестацию студентов, которые хотят пойти работать после третьего курса. Предполагается ввести вместо экзамена по практическим навыкам объективный структурированный клинический экзамен, который позволит оценить теоретическую подготовку и практические навыки обучающегося.

Что касается подготовки в вузе, то вносятся изменения в практический компонент подготовки специалиста: студенты медвузов с 1 курса будут отрабатывать практические навыки. На каждом последующем курсе они будут совершенствовать уже приобретенные навыки путем прохождения учебной или производственной практики.

Напомним, с 1 июля 2016 года в Беларуси введена альтернативная служба для тех граждан, которые не могут принимать присягу и носить оружие по религиозным убеждениям. Срок альтернативной службы для лиц с высшим образованием составляет 24 месяца, без его — 36 месяцев.

Вместо службы в армии граждане могут выбрать в качестве альтернативы из 84 видов работ: работать в организациях здравоохранения, социальной сферы, жилищно-коммунального, сельского и лесного хозяйства, в организациях, занимающихся благоустройством территорий, строительством и ремонтом дорог и железнодорожных путей…