За апрель широкая денежная масса увеличилась на 2,1%





По состоянию на 1 мая 2017 года широкая денежная масса в стране составила почти 34 млрд белорусских рублей.

Объем наличных денег в обороте (денежный агрегат M0) за апрель увеличился до 1,9 млрд белорусских рублей, или примерно на 7,2%, сообщает БЕЛТА . Активная рублевая денежная масса – денежный агрегат M1, который включает наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте (средства на текущих рублевых счетах, вклады до востребования в рублях, иные счета в рублях), – в апреле возросла на 2,9% и составила 5,08 млрд белорусских рублей.

Денежный агрегат М2 (денежная масса в национальном определении), который включает агрегат М1 и другие (срочные, условные) депозиты в национальной валюте, на 1 мая сложился на уровне 10,7 млрд белорусских рублей, уменьшившись за апрель на 0,4%. Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за апрель уменьшился до 175,8 млн рублей, или на 2,9%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2), которая кроме агрегата М1 включает другие (срочные, условные) рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, на 1 мая составила 10,9 млрд рублей и сократилась за прошлый месяц на 0,5%. Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за апрель вырос до 2,24 млрд рублей, или на 3,1%.