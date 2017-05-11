ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За апрель широкая денежная масса увеличилась на 2,1%

12.05.2017 11:32 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
За апрель широкая денежная масса увеличилась на 2,1%

По состоянию на 1 мая 2017 года широкая денежная масса в стране составила почти 34 млрд белорусских рублей.

Объем наличных денег в обороте (денежный агрегат M0) за апрель увеличился до 1,9 млрд белорусских рублей, или примерно на 7,2%, сообщает БЕЛТА. Активная рублевая денежная масса – денежный агрегат M1, который включает наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте (средства на текущих рублевых счетах, вклады до востребования в рублях, иные счета в рублях), – в апреле возросла на 2,9% и составила 5,08 млрд белорусских рублей.

Денежный агрегат М2 (денежная масса в национальном определении), который включает агрегат М1 и другие (срочные, условные) депозиты в национальной валюте, на 1 мая сложился на уровне 10,7 млрд белорусских рублей, уменьшившись за апрель на 0,4%. Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за апрель уменьшился до 175,8 млн рублей, или на 2,9%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2), которая кроме агрегата М1 включает другие (срочные, условные) рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, на 1 мая составила 10,9 млрд рублей и сократилась за прошлый месяц на 0,5%. Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за апрель вырос до 2,24 млрд рублей, или на 3,1%.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По состоянию на 1 мая 2017 года широкая денежная масса в стране составила почти 34 млрд белорусских рублей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
16-гадоваму слонімцу выставілі абвінавачванне ў забойстве сваіх дзядулі і бабулі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика