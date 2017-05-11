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Лукашенко полетит в Китай
Рабочий визит в КНР президент Беларуси совершит 13-16 мая для участия в форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь».
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Мероприятие пройдет в Пекине, на нем Лукашенко выступит с предложением по углублению и расширению сотрудничества на евразийском континенте с акцентом на совместном мирном взаимовыгодном развитии.
Кроме того, президент Беларуси намерен провести ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными лидерами, в частности, с Председателем КНР Си Цзиньпином.
Главы государств обсудят дальнейшее практическое наполнение нового этапа белорусско-китайских отношений.
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Рабочий визит в КНР президент Беларуси совершит 13-16 мая для участия в форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь». Об этом сообщает пресс-служба...
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