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Брестчанин сообщил милиции о трех "заминированных" многоэтажках

12.05.2017 11:19 — Разное | БелТА  
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Брестчанин сообщил милиции о трех "заминированных" многоэтажках

12 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета 11 мая возбудил в отношении брестчанина уголовное дело по ч.1 ст.340 (заведомо ложное сообщение об опасности) УК Беларуси за сообщение о трех "заминированных" многоэтажках, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Илья Помин.

Инцидент произошел в конце апреля. В 21.47 на спецлинию 102 поступил анонимный звонок с мобильного телефона. Незнакомый мужчина сообщил, что в трех многоэтажных жилых домах в микрорайоне Восток Бреста заложены мины. Менее чем через час звонивший был задержан сотрудниками милиции возле одного из домов этого же микрорайона. Им оказался неработающий местный житель 1964 года рождения.

Эвакуация граждан не проводилась. О мотивах поступка брестчанина не сообщается, с него взята подписка о невыезде.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Инцидент произошел в конце апреля. В 21.47 на спецлинию 102 поступил анонимный звонок с мобильного телефона.

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