Bentley выпустит для веганов машины с отделкой из грибов и медуз

Компания Bentley планирует использовать в отделке интерьеров своих автомобилей заменители натуральной кожи — протеиновую кожу, материалы из медуз и грибов.



Фото: Bentley

Об этом нестандартном решении сообщает AutoExpress со ссылкой на шеф-дизайнера британского производителя Штефана Зилаффа. Такой ход связан с требованиями клиентов, которые придерживаются вегетарианских убеждений.

— Вы не можете продать такой продукт, как Bentley, с отделкой из двадцати видов шкур, кому-то с вегетарианским образом жизни. Мы говорили с этими клиентами, особенно в Калифорнии, и они спрашивают нас, что мы можем им предложить в качестве альтернативы. Мы совместно с нашими коллегами из Mulliner используем множество решений под заказ, поэтому хотим что-то предложить и этим клиентам, ведь они сейчас на пике тренда, — сказал Зилафф.

Чем же можно заменить натуральную кожу, качеством выделки которой так гордятся на заводе? Вполне возможно, что в «Бентли» будут предлагать отделку салонов экокожей. Как вам вариант из грибов? В этом случае будет использоваться дубленый мицелий. Кроме того, вместо натуральной кожи можно использовать кожзаменители на основе полиуретана. Рассматриваются также варианты протеиновой кожи, материалы из медуз.