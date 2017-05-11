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Bentley выпустит для веганов машины с отделкой из грибов и медуз

12.05.2017 11:39 — Разное | Tut.by  
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Компания Bentley планирует использовать в отделке интерьеров своих автомобилей заменители натуральной кожи — протеиновую кожу, материалы из медуз и грибов.


Фото: Bentley

Об этом нестандартном решении сообщает AutoExpress со ссылкой на шеф-дизайнера британского производителя Штефана Зилаффа. Такой ход связан с требованиями клиентов, которые придерживаются вегетарианских убеждений.

— Вы не можете продать такой продукт, как Bentley, с отделкой из двадцати видов шкур, кому-то с вегетарианским образом жизни. Мы говорили с этими клиентами, особенно в Калифорнии, и они спрашивают нас, что мы можем им предложить в качестве альтернативы. Мы совместно с нашими коллегами из Mulliner используем множество решений под заказ, поэтому хотим что-то предложить и этим клиентам, ведь они сейчас на пике тренда, — сказал Зилафф.

Чем же можно заменить натуральную кожу, качеством выделки которой так гордятся на заводе? Вполне возможно, что в «Бентли» будут предлагать отделку салонов экокожей. Как вам вариант из грибов? В этом случае будет использоваться дубленый мицелий. Кроме того, вместо натуральной кожи можно использовать кожзаменители на основе полиуретана. Рассматриваются также варианты протеиновой кожи, материалы из медуз.

 
 
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По требованиям клиентов-вегетарианцев специалисты из Bentley предложат отделку салона кожзаменителями.

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