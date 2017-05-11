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КХЛ выбрала Астану столицей Недели звезд хоккея в 2018 году

12.05.2017 11:34 — Разное | Tut.by  
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Континентальная хоккейная лига и «Барыс» подписали соглашение о проведении Недели звезд хоккея в 2018 году в Астане. В церемонии приняли участие президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, аким города Астаны Асет Исекешев и президент хоккейного клуба «Барыс» Аскар Шопобаев.


Фото: khl.ru

Неделя звезд хоккея пройдет в Астане с 10 по 14 января 2018 года и включит в себя Матч звезд ЖХЛ, Кубок Вызова МХЛ и Матч звезд КХЛ, а также Мастер-шоу.

— Столица Казахстана — удобный город с развитой инфраструктурой, располагающий одной из самых современных и комфортабельных арен в КХЛ. Всем известно, что жители Казахстана любят хоккей, хорошо разбираются в игре и поэтому с особой радостью примут Неделю звезд и всех гостей и участников этого значимого события, — сказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

В конкурсе на право проведения мероприятия Астана обошла Владивосток, Казань и Хельсинки.

— Сегодня действительно важный исторический день не только для «Барыса» и Астаны, но и всего Казахстана. Республика празднует 25-летие своей независимости, скоро в столице пройдет всемирная выставка EXPO-2017, а сегодня мы получили право принять такой престижный спортивный форум, как Неделя звезд хоккея. Тем более что он будет юбилейным, 10-м в истории КХЛ. Очень почетно, что выбор лиги сделан в пользу Казахстана, — отметил президент «Барыса» Аскар Шопобаев.

 
 
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Континентальная хоккейная лига и "Барыс" подписали соглашение о проведении Недели звезд хоккея в 2018 году в Астане. В церемонии приняли участие президент КХЛ...

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