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Максим Мирный и Томми Хаас завершили выступление на турнире в Мадриде

12.05.2017 12:01 — Разное | Tut.by  
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Белорус Максим Мирный и немецкий теннисист Томми Хаас завершили выступление на турнире категории «Премьер» в Мадриде (призовой фонд — 5,4 млн евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.


Максим Мирный. Фото Дениса Костюченко.

В матче за выход в четвертьфинал парного разряда Мирный и Хаас проиграли испанскому дуэту Фелисиано Лопес / Марк Лопес в двух сетах — 3:6, 4:6.

На старте соревнований на грунтовых кортах испанской столицы белорусско-германский тандем обыграл еще одну интернациональную пару Фернандо Вердаско (Испания) / Ненад Зимонжич (Сербия) — 4:6, 6:4, 10:5.

В мужском одиночном разряде определились пары участников ¼ финала: Новак Джокович (Сербия; 2-й номер рейтинга АТР) — Кеи Нишикори (Япония; 8), Рафаэль Надаль (Испания; 5) — Давид Гоффен (Бельгия; 10), Доминик Тим (Австрия; 9) — Борна Чорич (Хорватия; 59), Пабло Куэвас (Уругвай; 27) — Александр Зверев (Германия; 19).

У женщин сегодня определятся финалистки одиночного разряда. В полуфинале 8-я ракетка планеты румынка Симона Халеп сыграет с латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой (22-й номер мирового рейтинга), французская теннисистка Кристина Младенович (17) будет соперничать с россиянкой Светланой Кузнецовой (9).

Турнир в Мадриде является одним из основных этапов подготовки лучших теннисистов планеты ко второму в этом сезоне турниру серии «Большого шлема» — открытому чемпионату Франции, который пройдет с 28 мая по 11 июня на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже.

 
 
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Белорус Максим Мирный и немецкий теннисист Томми Хаас завершили выступление на турнире категории "Премьер" в Мадриде (призовой фонд - 5,4 млн евро).

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