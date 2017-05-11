Велосипедный фестиваль «Без мотора» пройдет в Бресте 13 мая. Участие в нем, как ожидают организаторы, примут не менее 600 человек.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

Сбор участников мероприятия начнется в 11.00 на парковке возле Брестской крепости. В 12.00 организованная колона велосипедистов в сопровождении сотрудников Госавтоинспекции отправится в сторону картингового стадиона ГФСК «Альянс». Там пройдет основная программа фестиваля: open-air, выступления велошкол, велоконкурсы, мастер-классы, музыкальный концерт.

По словам директора информационно-просветительского учреждения «За вело Брест» Владимира Красько, для участия в мероприятии уже зарегистрировались 600 человек. Самому старшему зарегистрированному участнику — 74 года, самому младшему (в сопровождении взрослых, конечно) — 8 лет.

Стартует мероприятие с велопробега по улицам города, во главе велоколонны ожидаются первые лица города.

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