Контракт на проведение II Европейских игр в Минске планируется подписать через месяц. Об этом сообщил сегодня в Национальном олимпийском комитете Беларуси генеральный секретарь НОК Анатолий Котов, передает корреспондент БЕЛТА.

— Если четко сработаем совместно с координационной комиссией, то через месяц выйдем на церемонию подписания контракта, — заверил Анатолий Котов.

Сегодня в Минске с инспекционным визитом находится координационная комиссия Европейских олимпийских комитетов, во время которого представители ЕОК принимают участие в рабочих совещаниях с первым вице-президентом НОК Андреем Асташевичем и министром спорта и туризма Беларуси Александром Шамко. На встрече обсуждаются вопросы спортивной программы, условия контракта на проведение Евроигр и аспекты функционирования дирекции турнира.

В составе рабочей группы в белорусскую столицу прибыли председатель координационной комиссии ЕОК, президент НОК Греции Спирос Капралос, заместитель председателя координационной комиссии ЕОК, президент НОК Хорватии Златко Матеша, финансовый менеджер ЕОК Джованни де Анджелис (Италия), коммерческий консультант ЕОК Эндрю Крейг (Великобритания), главный консультант по проведению Европейских игр ЕОК Пирс О’Калаган (Ирландия), менеджер ЕОК по связям с организаторами Европейских игр Стив Скотт (Великобритания).

Комиссия ЕОК готова передать Беларуси весь опыт по проведению Евроигр

Координационная комиссия Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) готова передать Беларуси весь опыт по проведению Евроигр. Об этом заявил сегодня в Национальном олимпийском комитете председатель координационной комиссии ЕОК по проведению II Европейских игр в Минске Спирос Капралос.

— Европейские олимпийские комитеты с воодушевлением восприняли новость о том, что II Евроигры пройдут в 2019 году в Минске. Это страница в истории белорусского спорта, у вас серьезные традиции. Очень приятно, что в организации столь масштабного мероприятия задействованы и госструктуры, и НОК, и лично президент Беларуси активно поддерживает все начинания. Есть уверенность: вторые Евроигры пройдут на высоком уровне.

Организация и проведение Евроигр — сложная задача. Координационная комиссия ЕОК готова передать опыт по поведению прежних Евроигр в Баку, и мы будем вместе усердно работать, чтобы в 2019 году устроить большой спортивный праздник, — сказал Спирос Капралос.

Первый вице-президент НОК Андрей Асташевич рассказал членам комиссии, что уже создан республиканский оргкомитет и специальный фонд, которые координируют всю деятельность по подготовке к Евроиграм.

— Также разработан план по развитию инфраструктуры и спортивным направлениям, в настоящее время идет ускоренными темпами завершение реконструкции стадиона «Динамо». Сегодня нам предстоит ознакомиться с рядом объектов, особенностями размещения участников Евроигр. У белорусской стороны также есть некоторые замечания и предложения, которые вы можете обсудить с нашими специалистами, — отметил Андрей Асташевич.

Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко выразил уверенность, что визит комиссии ускорит заключение контракта на проведение Евроигр.

— Соглашение, с учетом ранее достигнутых договоренностей, будет подписано в ближайшее время, что позволит проводить еще более активную работу по подготовке к предстоящим в 2019 году соревнованиям, — подчеркнул он.

Координационная комиссия посетит сегодня спортивные объекты, на которых планируется проведение Евроигр. В первую очередь гостей интересует Студенческая деревня (вдоль ул. Чюрлениса между пр. Дзержинского и Каролинским проездом), республиканский стадион «Динамо», Дворец спорта, Palova Arena, Футбольный манеж, где планируется организовать пресс-центр.

Право проведения II летних Европейских игр Беларусь получила во время 45-й Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, которая состоялась в Минске в октябре 2016 года.

I Европейские игры прошли 12−28 июня 2015-го в столице Азербайджана Баку. Белорусские атлеты завоевали на этом спортивном форуме 43 медали: 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые. В медальном зачете сборная Беларуси заняла 7-е место.