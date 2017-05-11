Кизима о визите президента в Китай: технологии — наш главный стимул

Президент Беларуси Александр Лукашенко с 13 по 16 мая отправится с рабочим визитом в Китай, где в ходе форума международного сотрудничества "Один пояс — один путь" будет обсуждаться углубление и расширение сотрудничества на евразийском континенте.

В ходе рабочего визита в Поднебесную у главы белорусского государства запланированы переговоры с зарубежными лидерами, в числе которых — двусторонняя встреча Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином . Лидеры Беларуси и Китая планируют подробно обсудить дальнейшую стратегию белорусско-китайских отношений и перспективы взаимодействия в различных сферах. Также речь пойдет о реализации ключевых совместных проектов.



© REUTERS Jason Lee Лукашенко направляется в Пекин, где встретится с Си Цзиньпином

Политический эксперт, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при президенте Республики Беларусь, доктор политических наук Сергей Кизима рассказал радио Sputnik Беларусь о дальнейших перспективах белорусско-китайского сотрудничества .

"Визит президента во время столь значимого саммита, естественно, означает, что Беларусь является важным элементом системы "Один пояс — один путь". Кстати, в официальных китайских СМИ проекту "Великий камень" уделяется достойное внимание, его называют одним из краеугольных камней общего проекта", — сказал Кизима.

По словам эксперта, китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" в авторитетных китайских СМИ упоминается наравне с двумя другими индустриальными парками, расположенных на границе КНР.

"То, что один из трех таких парков забрался от границ Китая в центр Европы, в Беларусь, это ответ китайского лидера на совершенно особое отношение с Беларусью, с первой европейской страной, которая еще в середине 90-х принялась прокладывать курс к максимально близким отношениям с КНР", — рассказал Кизима.

Политолог отметил, что в следующем году, по ожиданиям мировых технологических организаций, на финальной стадии инновационного производства Китаем будет вложено в два раза больше средств, чем Соединенными Штатами Америки, которые ранее были лидерами в этой сфере .

"Действительно, это кардинальный перелом представлений о технологиях в мире и о технологических центрах. О том, где разрабатываются и внедряются инновации. Китай делает ставку на создание сотен мощнейших университетов, и в силу этого дальнейший технологический расцвет Китая неизбежен", — убежден Кизима.

По словам политического эксперта, в сложившейся ситуации Беларусь, которая традиционно страдает от нехватки западных технологий, будет в еще большей степени получать доступ к современным китайским технологиям.

"Это один из наших главных стимулов. И уже от нас зависит, насколько мы сможем у Китая взять технологии. Но, с другой стороны, первые положительные примеры такого рода в военной сфере сотрудничества мы с Китаем уже имеем", — констатировал Кизима.

Беседу с политическим экспертом, заведующим кафедрой международных отношений Академии управления при президенте Республики Беларусь, доктором политических наук Сергеем Кизимой о перспективах белорусско-китайского сотрудничества слушайте на радио Sputnik Беларусь.