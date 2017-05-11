12 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде женщина-водитель сбила пенсионерку на тротуаре, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария, в которой пострадала 84-летняя пенсионерка, произошла в Лиде на улице Куйбышева. Местная жительница, выехав из двора своего дома, оставила машину на тротуаре и вышла закрыть ворота. "Вновь сев за руль, она начала движение задним ходом, не убедившись в безопасности маневра. В этот момент позади автомобиля проходила пенсионерка. Автомобиль толкнул пешехода задним бампером", - отметили в ГАИ региона. Женщина в результате аварии получила травмы головы и была доставлена в нейрохирургическое отделение центральной районной больницы.

По факту ДТП проводится проверка. В ГАИ напомнили водителям, что даже при самых незначительных маневрах необходимо убедиться в их безопасности и смотреть не только в зеркала, которые, к слову, не всегда объективно показывают обстановку позади машины, но и по сторонам.-0-