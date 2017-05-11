ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лиде женщина-водитель сбила пенсионерку на тротуаре

12.05.2017 12:08 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

12 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде женщина-водитель сбила пенсионерку на тротуаре, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария, в которой пострадала 84-летняя пенсионерка, произошла в Лиде на улице Куйбышева. Местная жительница, выехав из двора своего дома, оставила машину на тротуаре и вышла закрыть ворота. "Вновь сев за руль, она начала движение задним ходом, не убедившись в безопасности маневра. В этот момент позади автомобиля проходила пенсионерка. Автомобиль толкнул пешехода задним бампером", - отметили в ГАИ региона. Женщина в результате аварии получила травмы головы и была доставлена в нейрохирургическое отделение центральной районной больницы.

По факту ДТП проводится проверка. В ГАИ напомнили водителям, что даже при самых незначительных маневрах необходимо убедиться в их безопасности и смотреть не только в зеркала, которые, к слову, не всегда объективно показывают обстановку позади машины, но и по сторонам.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария, в которой пострадала 84-летняя пенсионерка, произошла в Лиде на улице Куйбышева. Местная жительница, выехав из двора своего дома, оставила машину на тротуаре...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Кизима о визите президента в Китай: технологии — наш главный стимул
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика