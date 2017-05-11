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Пятилетний вундеркинд из Бреста
12.05.2017 12:33 — Разное | Ежедневник
Девочка научилась читать в два года, за три года прочла больше ста книг.
Как сообщает
Девочка вместе с мамой Екатериной Таберко побывала на передаче Максима Галкина «Лучше всех» на российском Первом канале. Помимо чтения книг Дария записывает видео для своего блога на YouTube, участвует в турнирах по шахматам, танцует и легко садится на шпагат.
Мама Дарии ведет свой блог под названием «Книжный шкап», в котором рассказывает о детских книгах. В 2014 году он стал «Лучшим книжным блогом Рунета». Папа девочки Владимир Скоморощенко – художник, дизайнер и фотограф.
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Девочка научилась читать в два года, за три года прочла больше ста книг.
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