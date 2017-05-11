Она обходила биатлонистку Дарью Блашко, накопила на поездку на чемпионат Европы и поспорит за миллион на турнире в Чечне. SPORT.TUT.BY рассказывает об учителе физкультуры Татьяне Пехтеревой, которая не знает равных на гонках с препятствиями в Беларуси, Польше и России.





«Пока работаю учителем физкультуры в детском саду, не могу считать себя профессиональной спортсменкой»

7−9 мая в Силичах прошли соревнования по гонкам класса Bison Race. В категории «Элита» на спринтерской (5 км, 31 препятствие) и длинной (15 км, 40 препятствий) дистанциях победу одержала Татьяна Пехтерева. Она стала единственной участницей забегов, которая справилась со всеми этапами. Соперниц — а их было больше десятка в каждой из гонок — судьи снимали с трассы одну за другой за непрохождение препятствий.

Интересно, что год назад на гонке в Логойске конкуренцию Пехтеревой составила Дарья Блашко, обладательница юниорского Кубка мира по биатлону.

— Когда узнала об участии Даши, разволновалась, — признается Татьяна. — Посмотрела ее страничку в соцсетях. Она к тому моменту приступила к подготовке к сезону и была воодушевлена. Думаю, с точки зрения отношения к спорту мне до Дарьи, как до Луны. Пока работаю учителем физкультуры в детском саду, не могу считать себя профессиональной спортсменкой. В моем случае спорт — это хобби. Хотя, конечно, рада, что смогла победить Блашко «на своем поле». Она стала второй, а третьей финишировала полька, которая приехала к нам, чтобы пройти квалификацию на чемпионат Европы.



Младшая дочь Саша, муж Сергей, старшая дочь Катя и Татьяна — слева направо.

За плечами у Пехтеревой более десятка побед на турнирах Bison Race в Беларуси. На некоторых она оформляла хет-трики, когда первенствовала в нескольких дисциплинах. Парочку титулов взяла на соревнованиях в Польше, где представляет клуб хRunners, и трижды побеждала в России. Однако на чемпионатах мира и Европы уроженка Глубокого еще не появлялась.

— Это связано с финансами, — объясняет она. — Поездку на такие старты нужно оплатить из собственного кармана. Ранее не была уверена в себе настолько, чтобы тратиться. За два года поднабралась опыта и теперь примерно представляю, чего стоит ожидать. С точки зрения рельефа — того же, что и в Польше, а вот испытания на руки должны быть сложнее.

Главной загадкой для Татьяны остается то, как она будет смотреться на фоне признанных лидеров в ее виде спорта. Рассуждать об этом бессмысленно, так как она еще ни разу не вступала с ними в контактную борьбу. Белоруска намерена дебютировать на чемпионатах Европы этим летом: старт пройдет с 29 июня по 2 июля в Нидерландах.











Собрать бюджет на участие в континентальном форуме Пехтеревой удалось благодаря победам на турнирах Bison Race. Где-то она получала чеки на незначительные суммы, в иных случаях увозила с собой брендовые кроссовки, iPhone 7 и другие подарки от партнеров соревнований.

13 мая Татьяна побежит на «Гонке Героев», которая пройдет в чеченском Гудермесе. Здесь победителю индивидуального зачета среди мужчин вручат ключи от «Мерседеса» Е-класса, а лучшей спортсменке — миллион российских рублей. Шансы на успех Пехтерева оценивает высоко. Итоговый результат будет зависеть от того, как много спортсменов топ-класса прибудет в Чечню с мыслью о миллионе, а также от выступления на незнакомом для нее этапе со стрельбой.

В последний раз, когда Татьяна имела дело с новым для себя испытанием, она допустила осечку и пропустила вперед двух соперниц.

— Нужно было метать копье в фигуру из сена, — пояснила Таня. — Готовилась к этому этапу на даче. Работала с копьем, которое сделал для меня муж Сергей. На соревнованиях вес снаряда оказался выше, чем предполагали. С такими вещами трудно угадать — везде по-разному. Видимо, как у биатлонистов есть несколько пар лыж, так и у меня скоро будет несколько копий… После зачетной попытки копье прошло рядом с целью по касательной. Тот момент, когда ты приходишь на испытание первой, ошибаешься, делаешь бёрпи (30 раз — штраф за неудачное исполнение. — Прим.ред.), а мимо тебя пробегает соперники — худшее, что есть в гонках с препятствиями. Первое место ушло, второе. К счастью, одну позицию до конца гонки успела отыграть.





Не отчаиваться даже в заведомо проигрышной ситуации Пехтереву научила история, которая приключилась с ней в Москве. Там спортсменка вела борьбу за победу в турнире с россиянкой Ольгой Тарантиновой. Сильной стороной Тарантиновой является бег.

— Она убежала от меня так далеко, что я уже смирилась с тем, что буду второй, — вспоминает Татьяна. — Считала, сколько получу за призовое место. Хотя обычно подобное мне несвойственно. Когда же подошла к последнему этапу, выяснилось, что Ольга не может забежать на рампу. Я сходу поднялась на нее, ухватилась за канат и без проблем вышла к финишной ленточке. Пережила шок и поняла, что никогда нельзя расслабляться, так как шанс побороться за победу может представиться в любой момент!

«Мамочка, ты же сильная! Что тебе стоит снести с третьего этажа два велосипеда?»

В экстремальный бег Татьяна Пехтерева, мать двоих детей, пришла из туристско-прикладного многоборья. В нем за более чем 15 лет Таня выиграла в Беларуси все, что только можно, по несколько раз.

— Потом сходила в два декретных отпуска, что порадовало моих конкурентов. Приезжала беременной судить соревнования и чувствовала, как текут слюнки… Казалось, вот-вот надену обвязку, и тогда меня уже никто не удержит.

Таня возвращалась в спорт спустя шесть месяцев после первых родов и через два месяца — после вторых. Восстановление физической формы для нее начиналось с дыхательной гимнастики, прогулок с коляской и, наконец, пробежек на время.

— Не могу жить без стартов, — утверждает она. — Поэтому когда снова побежала, муж рядом нянчился с дочерьми. В перерывах присоединялась к семье, чтобы покормить малышек грудным молоком. Помню, как меня пугали тем, что молоко из-за нагрузок пропадет. Ничего подобного! Кормила грудью по полтора года каждую из дочерей.

В 2015 году Пехтерева попробовала силы в гонке класса Bison Race и с первого раза добилась победы. Впоследствии на гонках в Жодино, Логойске и Силичах с ней стали бегать дочери Катя и Саша — в детской части программы.



Катя бежит под комментарий Татьяны (на фото слева), а глава семейства Сергей помогает Саше преодолеть барьер (в центре) на детской гонке Bison Race в Силичах.

В 2017 году результат Саши был зафиксирован с помощью чипа, что является предметом гордости для 4-летней девочки. Для 6-летней Кати недавний старт стал третьим подобным опытом.

— В первый раз из-за царапины, которую Катя получила, когда я ее подсадила на барьер, она расплакалась, — рассказывает учитель физкультуры. — «Ну, Кать, мы можем остановиться, только тогда тебя все обгонят», — сказала ей в ответ на слезы. Когда она пересекла финишную прямую и успокоилась, то спросила: «Мам, неужели тебе никогда не бывает больно?» — «Больно, дочь, каждый метр дистанции, но какой смысл изнурительных тренировок, если пасовать перед первой неприятностью».

Этот урок Катя и Саша хорошо выучили, а потому не дают спуска маме в быту.

— Бывает, что зимой тяну дочерей на тюбинге, а потом скажу: «Все, не могу больше». А они мне: «Мам, тебе надо тренироваться! Представь, что ты на Bison Race». Не знаю, что это в их случае — детская непосредственность или чувство юмора. «Мамочка, ты же сильная! Что тебе стоит снести с третьего этажа два велосипеда?»



Татьяна и ее старшая дочь Катя.

Когда же Татьяна выходит на гонку Bison Race, Катя и Саша меняют строгость к матери на заботу.

— В концовке гонки есть этап, на котором гладиаторы сбивают бегущих большими надувными битами, — уточниет Пехтерева. — Так вот дочери запасаются дома печеньем и кормят гладиаторов, чтобы те позволили мне пробежать мимо них невредимой. Стоит мне подойти к этому этапу, как раздается детский голос: «Мамочка, не бойся! Мы их покормили». Интересно, что девушек гладиаторы и без того не трогают, а мои дочери считают, что их маму «прощают» благодаря их хитрости.

Вместе с мамой 8 марта Катя и Саша участвовали в забеге Beauty Run, а 19 марта и с мамой, и с папой в одной команде — в забеге «Всей семьей за весной». В нем Пехтеревы финишировали третьими. Наибольший вклад в общий успех внесли Татьяна и Катя, которые в своих возрастных категориях стали первой и третьей соответственно.

«После гонок мое тело в синяках, что не нравится мужу»

С супругом Сергеем Татьяна познакомилась на соревнованиях по туристско-прикладному многоборью. После женитьбы глава семейства заявил, что оставляет спорт.

— «Больше неинтересно? Да ты что? Да как такое может быть?» — негодовала я. Сергей предложил набраться терпения и спросить себя после 30 лет, так ли мне нравится бегать! В свой 30-й день рождения, в январские морозы, пробежала 30 км. Мне все так же сильно хочется соревноваться, как и в юношеские годы. После гонок Bison Race мое тело в синяках, что, разумеется, не нравится мужу. Он частенько снимает видео, на котором я плюхаюсь в грязь, и показывает дочерям со словами: «Девочки, никогда так не делайте!»





Дважды в неделю Пехтерева ходит на работу к 12.00. В эти дни утром у нее силовые тренировки. Когда же ее девочки Катя и Саша находятся на занятиях по художественной гимнастке, Татьяна бегает.

— Прихожу в спортивной форме, допустим, в -25 °C или в дождь, так родители других детей бросают на меня косые взгляды, — смеется она.

Пехтеревы попробуют вырастить из Кати и Саши смену Дарье Домрачевой в биатлонной сборной. Так что в художественной гимнастике девочки до тех пор, пока по возрасту не проходят в секцию по лыжному спорту.

— Мы узнавали, что туда принимают детей с 6-го класса, — добавляет Татьяна. — А за Домрачеву болеем всей семьей! Катя и Саша с двух лет смотрят трансляции гонок с участием Даши.



Семья Пехтеревых с медалью Татьяны за победу в спринтерской гонке Bison Race в Силичах.

У самой Татьяны Пехтеревой, несмотря на любительский статус, тоже плотный соревновательный график. У спортсменки-экстремалки не меньше двух стартов в месяц, а ее календарь расписан по июль. В перерывх между турнирами она осваивает технику бега.

— С тех пор, как занимаюсь под рукоовдством наставника по легкой атлетике, поняла, что абсолютно не умею бегать! — пожимает плечами Таня. — Локти привыкла разводить, когда как они должны быть прижаты к корпусу и помогать движению вперед, а таз не следует опускать слишком низко. Знаю, что нужно приподняться на носки и «раскрутить колесо» так, чтобы «катить» по инерции по дистанции. Увы, на фоне усталости срабатывает мышечная память. Перестроиться действительно сложно, но я не отчаиваюсь и не оставляю попыток стать лучше.