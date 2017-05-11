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Без интернет-банкинга и инфокиосков. ЕРИП планирует упростить оплату "коммуналки"

12.05.2017 12:17 — Разное | Tut.by  
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К концу 2017 года ЕРИП планирует создать на сайте rasсhet.by личный кабинет пользователя, в котором можно будет вводить показания счетчиков воды, получать электронные жировки, заказывать выписки и другую информацию. Об этом сообщил исполнительный директор ОАО «НКФО «ЕРИП» Владимир Русин.


—  Мы хотим, чтобы человек не только пользовался предлагаемыми в личном кабинете услугами, но также чтобы у него была возможность добавлять новые услуги по своему усмотрению. С возможностью межбанковской системы идентификации от самого пользователя зависит, какие карточки и счета он хочет консолидировать для дальнейшей обработки данной информации, даже если они принадлежат разным банкам. Мы хотим, чтобы у человека была возможность анализа информации за предыдущие периоды осуществления каких-то онлайн-операций, заказа справок. Также такой личный кабинет может упросить процесс скоринговой оценки, если будет предоставлено достаточно информации, — рассказал Владимир Русин.

При запуске личный кабинет будет с ограниченным функционалом. Например, у пользователя будет возможность ввести показания счетчиков и посмотреть историю своих жировок с ноября 2016 года. Однако в ЕРИПе обещают, что со временем расширят функционал. В планах — внедрить возможность оплаты «коммуналки» прямо из личного кабинета пользователя.

— Эта функция может быть полезна клиентам, у которых есть карточки разных банков и они не всегда оплачивают услуги ЖКХ с одного и того же счета. В кабинете можно будет консолидировать несколько счетов — не надо будет по несколько раз вводить данные и создавать несколько шаблонов, — объяснил Владимир Русин.

Председатель правления НКФО «ЕРИП» Елена Антони добавила, что личные кабинеты пользователей будут созданы не только для физических, но и для юридических лиц.

Также ЕРИП планирует выйти «в офлайн» — привлекать в качестве поставщиков услуг предприятия торговли и сервисов. В перспективе это позволит белорусам расплачиваться в магазинах и кафе с помощью смартфонов.

— Например, человек может забыть кошелек дома в другой сумке, но иметь при себе телефон. Поэтому мы и хотим дать возможность белорусам расплачиваться в магазинах, кафе и ресторанах через код ЕРИП. Сделать это можно будет с помощью специального приложения на смартфон, QR-кода — вариантов реализации несколько. Это может быть такой белорусский аналог Samsung Pay, — рассказывает Владимир Русин. — Правда, пока этот проект существует в рамках концепции. Теоретически и технологически это уже возможно, однако необходимо разработать соответствующее ПО, чтобы оно было удобно пользователям, а производители услуг охотно внедряли его.

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К концу 2017 года ЕРИП планирует внедрить на сайте rasсhet.by личный кабинет пользователя с возможностью ввода показаний счетчиков воды, получения электронных жировок и...

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