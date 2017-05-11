Футболисты молодежной сборной Беларуси сыграют с Россией

Между РФС и АБФФ достигнута договоренность о проведении товарищеского матча между молодежными сборными России и Беларуси, сообщает официальный сайт Белорусской федерации футбола.



Фото: abff.by

Матч состоится 31 мая в Москве. Время начала и точное место проведения станут известны на следующей неделе.

Напомним, что сборная Беларуси U-21 продолжает подготовку к старту в квалификации чемпионата Европы среди молодежных команд 2019 года. Первый матч отборочного турнира состоится 7 июня в Минске на стадионе «Трактор» против Сан-Марино.