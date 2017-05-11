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Футболисты молодежной сборной Беларуси сыграют с Россией
Между РФС и АБФФ достигнута договоренность о проведении товарищеского матча между молодежными сборными России и Беларуси, сообщает официальный
Матч состоится 31 мая в Москве. Время начала и точное место проведения станут известны на следующей неделе.
Напомним, что сборная Беларуси U-21 продолжает подготовку к старту в квалификации чемпионата Европы среди молодежных команд 2019 года. Первый матч отборочного турнира состоится 7 июня в Минске на стадионе «Трактор» против Сан-Марино.
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Между РФС и АБФФ достигнута договоренность о проведении товарищеского матча между молодежными сборными России и Беларуси.
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