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Футболисты молодежной сборной Беларуси сыграют с Россией

12.05.2017 12:23 — Разное | Tut.by  
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Между РФС и АБФФ достигнута договоренность о проведении товарищеского матча между молодежными сборными России и Беларуси, сообщает официальный сайт Белорусской федерации футбола.


Фото: abff.by

Матч состоится 31 мая в Москве. Время начала и точное место проведения станут известны на следующей неделе.

Напомним, что сборная Беларуси U-21 продолжает подготовку к старту в квалификации чемпионата Европы среди молодежных команд 2019 года. Первый матч отборочного турнира состоится 7 июня в Минске на стадионе «Трактор» против Сан-Марино.

 
Теги: Минск
 
 
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Между РФС и АБФФ достигнута договоренность о проведении товарищеского матча между молодежными сборными России и Беларуси.

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