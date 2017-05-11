Фото МЧС

12 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. В Витебске в обувном магазине "Марко" по ул. Толстого сегодня произошел пожар, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 10.28 от работницы магазина. По прибытии к месту вызова наблюдалось задымление на первом и цокольном этажах двухэтажного здания, где расположены помещения торгового объекта. Оказалось, что горела упаковочная картонная тара с обувью в помещении склада. В здании магазина сработала сигнализация.

Работники МЧС из помещений магазина на первом этаже эвакуировали трех работников. Со второго этажа, где расположены три жилых квартиры, по лестничным маршам эвакуированы два человека. Всего на момент возникновения пожара в магазине находилось три работника, посетители отсутствовали. Пострадавших в результате происшествия нет.

Огонь повредил коробки с обувью на складе, в торговом зале закопчены стены, потолок. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара - короткое замыкание электрощита в складском помещении.-0-