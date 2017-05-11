Депозиты белорусов на семейный капитал превысили 360 миллионов долларов

Белорусы на 1 мая открыли депозиты на семейный капитал на сумму больше 361 миллиона долларов, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак. За апрель эта сумма выросла на 11 миллионов долларов.



Фото: Reuters

На начало мая в Беларусбанке было открыто 36 119 депозитных счетов на семейный капитал, из которых почти 5,6 тысячи появились в этом году, сообщает БЕЛТА.

Напомним, депозиты на семейный капитал появились в Беларуси с 1 января 2015 года. Размер счета составляет 10 тысяч долларов. Право на поддержку имеют граждане Беларуси при рождении либо усыновлении третьего и последующих детей, родившихся с 1 января 2015 года до 31 декабря 2019 года. При этом как минимум троим детям в семье не должно быть больше 18 лет.

Семейный капитал не выдается на руки, а хранится в течение 18 лет на специальном депозите в Беларусбанке. Проценты, которые начисляют на вклад, устанавливает Минфин, и они привязаны к ставке LIBOR.

В бюджете на 2016 год траты на семейный капитал составили 2 триллиона неденоминированных рублей.