ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Депозиты белорусов на семейный капитал превысили 360 миллионов долларов

12.05.2017 12:56 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусы на 1 мая открыли депозиты на семейный капитал на сумму больше 361 миллиона долларов, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак. За апрель эта сумма выросла на 11 миллионов долларов.


Фото: Reuters

На начало мая в Беларусбанке было открыто 36 119 депозитных счетов на семейный капитал, из которых почти 5,6 тысячи появились в этом году, сообщает БЕЛТА.

Напомним, депозиты на семейный капитал появились в Беларуси с 1 января 2015 года. Размер счета составляет 10 тысяч долларов. Право на поддержку имеют граждане Беларуси при рождении либо усыновлении третьего и последующих детей, родившихся с 1 января 2015 года до 31 декабря 2019 года. При этом как минимум троим детям в семье не должно быть больше 18 лет.

Семейный капитал не выдается на руки, а хранится в течение 18 лет на специальном депозите в Беларусбанке. Проценты, которые начисляют на вклад, устанавливает Минфин, и они привязаны к ставке LIBOR.

В бюджете на 2016 год траты на семейный капитал составили 2 триллиона неденоминированных рублей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы на 1 мая открыли депозиты на семейный капитал на сумму больше 361 миллиона долларов. За апрель эта сумма выросла на 11 миллионов долларов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В витебском магазине "Марко" произошел пожар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика