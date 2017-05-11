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66% белорусов выступают за введение обязательного отцовского отпуска

12.05.2017 12:55 — Разное | Ежедневник  
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66% белорусов выступают за введение обязательного отцовского отпуска

Межведомственная рабочая группа, которая будет рассматривать вопрос введения обязательного социального отпуска для отцов при рождении ребенка, уже создана и приступила к работе.

В Беларуси прорабатывается вопрос о предоставлении обязательного отцовского отпуска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на слова заместителя министра труда и социальной защиты Александра Румака. Уже создана межведомственная рабочая группа по рассмотрению вопроса об установлении обязательного социального отпуска для отцов при рождении ребенка. В ее состав включены представители министерств образования, здравоохранения, финансов, депутаты Палаты представителей, Федерации профсоюзов, ФСЗН, Конфедерации промышленников и предпринимателей (нанимателей). Очередное заседание рабочей группы состоится в конце мая, сказал замминистра, возглавляющий эту группу.

Александр Румак привел данные социсследования, согласно которым более 66% жителей Беларуси выступают за введение обязательного отцовского отпуска. При этом среди респондентов-мужчин за введение такого отпуска высказались 61,2%, среди женщин – 70,3%.

Также прорабатывается вопрос об установлении Дня отца, за установление которого высказались 43,7% участников соцопроса.

 
 
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Межведомственная рабочая группа, которая будет рассматривать вопрос введения обязательного социального отпуска для отцов при рождении ребенка, уже создана и...

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