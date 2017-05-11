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66% белорусов выступают за введение обязательного отцовского отпуска
12.05.2017 12:55 — Разное | Ежедневник
Межведомственная рабочая группа, которая будет рассматривать вопрос введения обязательного социального отпуска для отцов при рождении ребенка, уже создана и приступила к работе.
В Беларуси прорабатывается вопрос о предоставлении обязательного отцовского отпуска, сообщает
Александр Румак привел данные социсследования, согласно которым более 66% жителей Беларуси выступают за введение обязательного отцовского отпуска. При этом среди респондентов-мужчин за введение такого отпуска высказались 61,2%, среди женщин – 70,3%.
Также прорабатывается вопрос об установлении Дня отца, за установление которого высказались 43,7% участников соцопроса.
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Межведомственная рабочая группа, которая будет рассматривать вопрос введения обязательного социального отпуска для отцов при рождении ребенка, уже создана и...
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