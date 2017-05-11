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Лукашенко полетит в Китай

12.05.2017 11:38 — Разное | БДГ  
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Рабочий визит в КНР президент Беларуси совершит 13-16 мая для участия в форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Мероприятие пройдет в Пекине, на нем Лукашенко выступит с предложением по углублению и расширению сотрудничества на евразийском континенте с акцентом на совместном мирном взаимовыгодном развитии.

Кроме того, президент Беларуси намерен провести ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными лидерами, в частности, с Председателем КНР Си Цзиньпином.

Главы государств обсудят дальнейшее практическое наполнение нового этапа белорусско-китайских отношений.

Официальный Минск надеется в отношениях с Пекином подтянуть экономику политикой: нарастить инвестиции и уровень двусторонней торговли. 

Высокий уровень белорусско-китайских политических отношений должен подтянуть и экономическое сотрудничество, предложил Александр Лукашенко председателю Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяну.

Напомним, в апреле официальный белорусский лидер встретился с рядом китайских чиновников. «Активные контакты в очередной раз подчеркивают особый уровень отношений между нашими странами – доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества», – заявил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Рабочий визит в КНР президент Беларуси совершит 13-16 мая для участия в форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь».

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