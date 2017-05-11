Бывший первый зампред Калинковичского райисполкома осужден на 4 года

12 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Мозырского района в открытом судебном заседании рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя председателя Калинковичского райисполкома за преступление коррупционной направленности, сообщила корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Как сообщалось, обвиняемый, работая в должности первого заместителя председателя - начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Калинковичского райисполкома, действуя из личной заинтересованности, давал незаконные указания подчиненным сотрудникам о составлении отчетных документов, содержащих ложные сведения о положении дел в хозяйстве.

Мужчина признан виновным по ч.3 ст.424 (злоупотребление служебными полномочиями лицом, занимающим ответственное положение) УК Беларуси. За совершенное преступление ему назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года с лишением права в течение 5 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, без конфискации имущества.

В соответствии с ч.2 ст.77 УК Беларуси к обвиняемому применена отсрочка исполнения наказания на два года. В течение этого периода он обязан не менять своего места жительства без согласия органа, осуществляющего контроль за его поведением, два раза в месяц являться на обязательную регистрацию, не выезжать по личным делам больше чем на месяц за пределы района места жительства, находиться дома с 22.00 до 6.00, в свободное от работы время выполнить общественно полезные работы в общем объеме 100 часов.

Приговор вступил в законную силу.-0-