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Уже в выходные в Верхнем городе заработает бесплатная "Пешеходка"
Уже завтра на территории Верхнего города в Минске состоится открытие нового сезона «
В фестивале «Пешеходка» в этом году примут участие свыше 100 коллективов и исполнителей. «Профессиональный отбор участников будет осуществляться специалистами в различных музыкальных направлениях, обладающими необходимыми компетенциями и опытом для объективной оценки музыкального материала и определения уровня профессионализма конкурсантов», — говорится в сообщении Мингорисполкома, который является организатором фестиваля.
По результатам фестиваля уличных музыкантов «Место под солнцем» исполнители получат возможность выступать в течение года на 12 специальных площадках города, включая переходы Минского метрополитена, и на 4 площадках в историческом центре города. Завершится мероприятие выступлением группы «Палац».
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13 мая на территории Верхнего города состоится открытие нового сезона проекта "Пешеходка".
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