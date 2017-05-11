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Уже в выходные в Верхнем городе заработает бесплатная "Пешеходка"

12.05.2017 13:29 — Разное | Tut.by  
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Уже завтра на территории Верхнего города в Минске состоится открытие нового сезона «Пешеходки». 13 мая в 13.00 проект откроет фестиваль уличных музыкантов «Место под солнцем».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В фестивале «Пешеходка» в этом году примут участие свыше 100 коллективов и исполнителей. «Профессиональный отбор участников будет осуществляться специалистами в различных музыкальных направлениях, обладающими необходимыми компетенциями и опытом для объективной оценки музыкального материала и определения уровня профессионализма конкурсантов», — говорится в сообщении Мингорисполкома, который является организатором фестиваля.

По результатам фестиваля уличных музыкантов «Место под солнцем» исполнители получат возможность выступать в течение года на 12 специальных площадках города, включая переходы Минского метрополитена, и на 4 площадках в историческом центре города. Завершится мероприятие выступлением группы «Палац».

Адреса площадок: подземные пешеходные переходы к торговому центру «Столица», на пересечении ул. Ленина — пр. Независимости, на станциях метро «Каменная Горка» (выход в сторону торгового центра «Материк»), «Партизанская» (выход в сторону универмага «Беларусь»), «Пушкинская» (выход в сторону кинотеатра «Аврора»), «Тракторный завод» (выход в сторону бульвара Тракторостроителей), «Малиновка» (выход в сторону торгового центра «Простор»), «Уручье» (выход в сторону ул. Стариновской), «Петровщина» (выход в сторону медуниверситета), «Площадь Якуба Коласа» (выходы в сторону ЦУМа и в сторону Комаровского рынка), «Институт культуры» (выход в сторону Дома быта).

 
Теги: Минск
 
 
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13 мая на территории Верхнего города состоится открытие нового сезона проекта "Пешеходка".

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