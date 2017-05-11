Контролировать должников, в отношении которых начато исполнительное производство, можно будет онлайн

В Минюсте ведется работа по созданию информационной системы «ПРИС».

Взыскатель сможет отслеживать онлайн все действия по его исполнительному документу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление министра юстиции Олега Слижевского.

«У нас в данный момент активно ведется работа по развитию нашей информационной системы «ПРИС», которая после завершения модернизации предоставит возможность не только иметь доступ к базе данных исполнительных документов. В последующем мы планируем предоставить такую возможность в онлайн-режиме, как создавать личный кабинет стороны исполнительного производства», – сказал Олег Слижевский.

Министр пояснил, что благодаря этому взыскатель, который является стороной исполнительного производства, сможет войти в свой личный кабинет и увидеть все действия, которые предприняты по исполнительному документу. «Т.е. если наложен арест на имущество должника, это будет отражено в личном кабинете. Принятие ограничительных мер в отношении должника – это тоже можно будет отследить», – отметил Олег Слижевский.

Тем самым сторона исполнительного документа сможет, не направляя запросы, не посещая судебного исполнителя, который ведет данное исполнительное производство, с любого мобильного устройства, с домашнего компьютера отслеживать, что делается по его исполнительному документу. Что касается реестра должников, таковой уже создан.

На сайте Минюста, имея данные УНП юрлица или личный номер физического лица, можно посмотреть, есть ли на исполнении в органах исполнительных дел соответствующий документ в отношении этого юрлица или гражданина. В мае вступают в силу принятые в 2016 году законы Беларуси «О судебных исполнителях» и «Об исполнительном производстве». По словам министра, это очередной этап в развитии системы органов принудительного исполнения.

В законодательстве нашли отражение прогрессивные нормы, касающиеся статуса судебных исполнителей. Последние получили дополнительные полномочия, такие как вынесение решений о приводе должников, о их розыске и др. Меняются подходы предъявления к исполнению исполнительных документов. Повышается роль взыскателей, которые сами решают, надо ли предъявлять для принудительного исполнения исполнительные документы либо процесс исполнения будет вестись в добровольном порядке.

Кроме того, у взыскателей появляется право самостоятельно направлять исполнительные документы для удержания из зарплаты должников в тех случаях, когда известно место работы. «Тем самым процесс исполнения исполнительных документов, на наш взгляд, со вступлением в силу законов станет более эффективным и экономичным», – резюмировал министр.