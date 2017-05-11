Первоначально оправданный водитель признан виновным в смертельном ДТП в Солигорске

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вступил в законную силу приговор по делу о ДТП с двумя погибшими в Солигорске, сообщили БЕЛТА в прокуратуре Минской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 24 декабря 2014 года. Предварительным следствием было установлено, что мужчина за рулем грузового МАЗ сознательно нарушил правила безопасности, превысил скорость, выехал на перекресток, где столкнулся с микроавтобусом "Люблин". В результате два пассажира микроавтобуса получили травмы, от которых скончались в больнице, еще двум пассажирам были причинены менее тяжкие телесные повреждения. Экспертные исследования показали, что именно сознательное превышение водителем скорости лишило его возможности избежать столкновения.

Первоначально мужчину оправдали. "Суд Солигорского района посчитал, что превышение скорости незначительно и не связано с наступившими последствиями. Поэтому 3 августа 2016 года по делу был вынесен оправдательный приговор в связи с отсутствием в действиях водителя грузовика состава преступления. Гособвинитель с данными выводами суда не согласился, и приговор был опротестован. Определением судебной коллегии по уголовным делам Минского областного суда в октябре того же года оправдательный приговор был отменен и дело направлено на новое судебное рассмотрение в Минский областной суд", - отметили в прокуратуре.

"По результатам нового рассмотрения уголовного дела, водитель грузовика приговором Минского областного суда признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц и причинение менее тяжких телесных повреждений двум лицам. На основании санкции ч.3 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в условиях колонии поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на пять лет", - проинформировали в прокуратуре.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда рассмотрела уголовное дело в апелляционном порядке и согласилась с приведенными в приговоре выводами о виновности водителя в совершении инкриминированного ему преступления и избранным судом видом и сроком наказания.-0-